美國參議院一致通過《台北法案》，要求行政部門採取積極行動，支持台灣強化與印太地區以至全球各國的外交及非正式夥伴關係。《台北法案》的眾議院版本也在該院外交事務委員會獲得通過，隨後將交由眾議院全體表決。分析指，此舉意在「懲罰」與台斷交的國家，鞏固台灣「邦交國」。兩岸關係緊張之際，美國友台動作連連，令台海爆發衝突風險大增。

上述法案要求美國行政部門以積極行動支持台灣與世界各國建立「正式及非正式的外交夥伴關係」，並提及針對損害台灣外交關係的國家，在「符合美方利益下」，美國可考慮降低對其經濟或外交的來往為響應。若此法之後獲得美國總統特朗普簽署的話，等於台灣的外交關係首度被納入美國國內法保障，將顛覆美國的「一個中國」政策。

表面上看，該法案是對南太平洋島國所羅門群島和基里巴斯與台斷交並與中國大陸建交的回應，用於震懾其他台灣邦交國，惟目前台灣僅餘十五個邦交國，且多為落後小國，因此法案意義不大。美國真正的目的或是暗助民進黨政府連任，令台海局勢緊張，給北京添堵。適逢美國大選，相信競選連任的特朗普也一定會簽署。

事實上，自特朗普上台後，已通過《台灣旅行法》、《台灣保證法》，以及涉台「國防授權法案」，更五度對台軍售，美國軍艦也幾乎每個月都通過台灣海峽，如今再加上《台北法案》，早已令承諾一個中國原則的中美建交公報形同廢紙，只是北京不願承認而已。

特朗普頻頻打「台灣牌」，不只是為了在中美貿易問題上向北京施壓，實際上是中國的經濟和軍事實力增長，已讓美國感到了現實威脅，而當前中國的實力尚未強大到逆轉中美實力對比程度，所以美國朝野均認為，目前已是遏制中國的最後窗口期，因此才會有貿易戰、科技戰，並在新疆、香港以及南海問題上不斷出手。另一方面，兩岸綜合實力對比日漸懸殊，「台獨」空間愈來愈窄，美國擔憂台灣問題這張制衡北京的王牌，最終會變成臭牌，再不打的話，日後或再無機會。

對台灣而言，明年一月將舉行總統選舉，美國一再打「台灣牌」，或可視為是對民進黨政府的支持，這也是島內台獨勢力興高采烈的原因所在，自然也要「知恩圖報」，除了感謝再感謝之外，民進黨控制的立法院近日迅速通過向美國購六十六架F16V戰機的特別預算，準時繳交保護費。

不過，台灣當局也不要高興得太早。面對美國咄咄逼人，大陸一直都有反制動作。蔡英文上台三年多以來，雖然美台關係不斷提升，但解放軍針對台獨的行動也愈來愈多，包括戰機、軍艦繞島巡航，甚至越過海峽中線，今年初北京更直接提出「一國兩制台灣方案」。美台聯手挑釁大陸，其結果最大可能反而促使北京提前解決台灣問題。兩岸一旦爆發戰爭，美國所有的友台「法案」，沒有一項能保證美國會出兵台海，更不能保證美軍會為台獨而戰。