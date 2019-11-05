神州觀察：欲重建道德文明　須法治德治並舉

中共中央、國務院日前公布《新時代公民道德建設實施綱要》，對於道德領域的突出問題，提出要運用經濟、法律、技術、行政和社會管理、輿論監督等手段，有力懲治失德敗德、突破道德底線的行為；要組織開展道德領域突出問題專項治理，不斷淨化社會文化環境。

上述《綱要》是近日剛結束的中共四中全會提出「推進國家治理體系和治理能力現代化」、被稱為開啟「中國之治」背景下出台。按照官方說法，是「重建公民美德」，是實現「第五個現代化」關鍵舉措之一。

值得關注的是，《綱要》罕見地指出過去近二十年道德領域出現的突出問題，包括拜金主義、享樂主義、極端個人主義突出；是非、善惡、美醜不分，見利忘義、唯利是圖，損人利己、損公肥私；造假欺詐、不講信用；突破公序良俗、傷害國家尊嚴和民族感情等。這是當局首度坦承內地社會道德滑坡嚴重。

德不配位，枉稱大國。不可否認，目前中國確實比歷史上任何一個時期更接近中華民族偉大復興目標，包括經濟總量居世界第二，製造業全球第一，軍力至少排名第三。中國的硬實力已崛起，問題卻出在軟實力日益衰弱，道德崩潰，人心不古，世風日下。

放眼神州大地，三百六十行，行行都成為謀財害民的營生。做食品藥物的，用毒食品假藥害人，毒奶粉、毒疫苗一宗接一宗；做建築的，造豆腐渣工程；做教育的，學術造假，師道失範；做醫療的，拿手術刀勒索。官場更是腐敗成災，官員滿口馬列主義，一肚男盜女娼，官場歪風帶動着社會邪氣日盛一日。

正是因為官德已亂，整個社會道德淪喪，人人見利忘義。近期發生的江蘇塌橋和陝西學校塌牆等事故，也足證公僕依然尸位素餐，無所作為，百姓自然也胡亂作為，只計蠅頭小利，不顧社會公德。在一切向錢看的風氣帶領下，「唯財是舉」成為國人的信條，是非不分、善惡不辨的行為層出不窮。中華民族尚未到最危險時刻，卻已到了最缺德的時代。

顯然，實現「中國之治」，必須先治愈道德崩潰、良心壞死的社會病。然而，光靠口號難以根治。國家治理，法治和德治從來都是相輔相成，缺一不可。事實上，內地於二○○一年就頒布過《公民道德建設實施綱要》，但因有規不依、執法不嚴而形同廢紙。可見重建道德文明，須法治德治並舉。一方面全社會共同努力，更需要相關管理部門自身做起，樹立廉潔高效的政府形象，提高執法公信力；另一方面運用法律手段和其他約束機制懲治缺德失信行為，維護公平正義。否則，僅靠組織「專項治理」行動，仍然是治標不治本。