功夫茶：差佬疑神又撞鬼　正常採訪當賊辦

魯迅講過，倘說良家女子是婊子，這是「罵」，說婊子是婊子，就不是罵。呢，依家啲差人又究竟係唔係有某啲人講嘅「黑警」呢？功夫茶只可以咁講，如果佢哋執法專業，真係優秀，分得出邊啲係真記者，尊重佢哋嘅合法採訪，予以合作，咁就係真警察；反之，見係記者，不管三七二十一，就當佢哋係殺父仇人，不共戴天咁，指冬瓜話葫蘆，失晒一個專業警察嘅分寸，咁就直情係黑警都冇咁黑喇！

嗱！東方報業集團記者向來專業高效，喺硝煙遍地嘅大街小巷履行天職，發揮第四權，無懼安全威脅，雖然多人受傷，依然拚搏，爭分奪秒，為市民帶來最快最真消息，但係日前竟然被差佬當賊辦，認真豈有此理！呢，日前太古城發生反修例風波近五個月以來最血腥斬人案，有區議員被人咬甩耳仔！其中有兩名危殆傷者喺東區醫院留醫。東網記者昨早九時多到十樓深切治療部外採訪，竟然遇到差人諸多阻撓，直頭當記者係賊咁款！

嗱！當時一男一女警員在病房外，記者拍攝時，一名女警突上前質問記者身份及拍攝原因，記者回應時已多番表明自己係《東方日報》記者，且清晰展示記者證及身份證，夠晒合作喇！不過咯！過咗約十五分鐘，十多名軍裝警員到達現場，竟又如臨大敵，再次查問記者，並要求記者再度出示證件，期間並無解釋原因。唔通記者係魔法大師，剛才你哋睇清睇楚嘅記者證，又會變成假的CNN記者證嗎？難道差佬呢輪為對付暴徒，疑神疑鬼，都進入了太虛幻境：假作真時真亦假？

各位街坊，啲咁低級幼稚行為，展示嘅警隊風格，就係戇居，何來專業？哪方面優秀？活脫脫就係已亂了方寸，無厘頭，屙奶油！阿哥，你額頭又鑿住警察呀？好多時你哋都冇顯示委任證，又冇冧巴睇，我夠可以質疑你嗰套差佬制服，究竟係唔係淘寶淘番嚟？咁樣打橫嚟做嘢，只會更加撕裂警民關係！

事實係，東方記者向來專業守規，平時一向同警方合作，報道持平公正，絕不偏袒暴徒；家陣警方疑神又撞鬼，有時更亂噴胡椒，扑錯無辜，嗱，暴徒就走甩，記者就往往承受無妄之災。功夫茶忍唔住想問你哋是否想同所有傳媒工作者為敵？再好人當賊辦，孭住「黑警」呢個標籤，點止暴制亂？警隊高層唔該好好反思，再胡亂兇真記者，影響正常採訪，警民衝突必更甚，香港死得！