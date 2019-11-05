產評：掣肘過多礙生計　監管須與時並進

受中美貿易戰及香港社會動盪內外夾攻，港股自六月起不但大幅跑輸外圍，每日成交更驟減，往時動輒逾千億元的日子不復再，證券界生意極之難做。可惜的是，正當各界想盡辦法救亡之際，業內卻受着監管機構收緊孖展的「緊箍咒」！常言道：「窮則變，變則通。」趁着收水「滿月」之際，當局應務實地破格求變，優先保住生計。

證監會上月生效新指引，旨在規管券商孖展融資，將孖展借貸風險管理標準化，以強化抵禦市場波動的能力。簡單來說，就是以往業界「憑信」，就可以批出高成數貸款予熟客，目前則要跟足規矩辦事，生意必然受創。

再者，按業界慣例，過往若有客人按了股票借貸，券商就會將該批股票再按予銀行，惟新指引嚴控「翻按」，換言之，券商只能動用自己的資金批按，令規模較小的同業百上加斤，增加其倒閉機會。

據業界估計，孖展新指引的打擊隨時較零佣金更大，因從上市公司業績得知，券商收入主要來自孖展借貸，買賣佣金佔比不高，更何況香港作為國際金融中心，不可能只靠「現錢」做生意，必須靠融資帶來的槓桿效應把餅做大，若掣肘過多，只會拱手讓給競爭對手。綜觀全球多國央行，面對經濟放緩是拆牆鬆綁鼓勵放水，香港則在加添社會動盪的情況下逆勢收緊信貸，是否須「變通」呢？數據亦顯示，截至去年底，未清繳的孖展貸款總額僅約1,800億元，相比港股總市值逾35萬億元，實在微不足道。

正因社會動盪不安加上「緊箍咒」，業界透露，扣除燈油火蠟及交易徵費後，營運不蝕已屬萬幸！更不堪的是，隨着市況淡靜，連牌照也變得不值錢，市傳有資產管理類別牌照價值大跌數百萬元，幅度超過一半，難怪行家們也自覺心灰意冷。若淡市持續，火燒連環船式的裁員及結業潮遲早出現，試想連外資大行也要節流，中港券商更苦不堪言。大型券商尚可善用其大數據，透過了解散戶投資心態及方向，特製投資策略及開拓新業務來生存，小型機構則恐坐以待斃。

除了孖展，監管機構同時收緊「殼股」，過往不少券商會讓客戶「按殼」借錢，但新規令「殼價」大幅波動，影響孖展業務之餘，一旦細價股突爆去年般的「粉塵風暴」，又會影響投資氣氛。回望過去，金融市場有其周期，起起伏伏是等閒之事，關鍵在於政府必須與時並進，擁有「變通」思維，鬆緊有時，才能避免人為災難！