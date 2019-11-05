正論：庸官亂政百樣錯　廢人治港萬事哀

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山！」詩聖杜甫一首《茅屋為秋風所破歌》道出朝政腐敗，生活困難，讀書人難求一瓦遮頭。今時今日，社會發達，特區市民依然要為居住問題發愁，超過二十萬人屈居劏房，原因亦是一個，政府無能，民不聊生。

特首林鄭月娥在新一份施政報告主打房策，希望可以藉此消滅市民怨氣，其中提出興建一萬個過渡房屋，以解燃眉之急。但外界質疑屋與地從何處來？全港現時約有二十個過渡房屋項目提供千多個單位，真正能應市的僅數百個，相較現時接近廿七萬宗公屋輪候，簡直是杯水車薪。政府覓地建公屋無方，過渡屋亦似空頭支票，原來是要靠商家打救。日前有地產商公布借出新界錦田約四十三萬呎棕地，可興建二千伙過渡性房屋。眾所周知，過渡房屋居住年期較短，一般僅約兩三年，若未能增加公屋供應量來配合，住戶未及上樓公屋已被迫遷走。

有輪候公屋約七年的一家四口，去年一月入住過渡屋項目，項目共有廿戶人，至今仍有八戶人未能獲配公屋，用地將於今年十二月歸還地產商，雖然最終獲延期至明年三月，但不可能一再延期。無論過渡屋數目增加多少，都只是給升斗市民假希望，隨時墮回劏房地獄，長貧難顧，真正要解決基層的住屋需要，政府要保證穩定增加的公屋供應。

施政報告避重就輕，當然沒有列出詳細的公屋供應數字，但根據有關數據，房委會及房協未來五年合共供應十一萬五千多個出租單位，平均每年只得二萬三千多個，遠遠落後長遠房屋政策定下每年三萬一千五百個公屋的目標。公屋三年上樓已成歷史，平均輪候時間接近五年半。政府兩年前展開東涌填海工程預計可提供五萬個住宅單位，當中三萬二千個作為公營房屋，但最快仍要五年後才能入伙，遠水不能救近火。而林鄭鍥而不捨地死攬明日大嶼人工島，十多年後才可以入住，到時她此身都不知在何地，又豈能保證下一代港人的住屋需要，難道貨不對辦可以找她賠償萬億計港元嗎？

林鄭妄想以房策化解民怨，卻忘記房屋問題正正是民怨積累一大根源。「東方報業民意調查」多年來如實反映民意，最近為房屋問題所作的調查，再揭示失敗房策積累莫大民憤，大部分受訪者批評房策失敗，頭痛醫頭，過渡房屋杯水車薪，無法銜接公屋，恐怕會出現骨牌式冧檔，給予基層上樓假希望。

房屋問題核心，正如受訪者指出，是港府浪費現有土地資源，覓地興建公屋無方，才令房屋死結無法可解。港府丟空不少官地及空置校舍，如大埔工業邨附近便有大片土地丟空，本報早已詳盡報道，政府置若罔聞，現在臨急抱佛腳，提出將部分棕地發展成公營房屋，又計劃收回數類私人土地，包括茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區。市民不禁問，為何當初堅持不運用《收回土地條例》，現在才轉軚「補鑊」？

廢官百無一用，唯一所恃只是前人留下來，市民血汗金錢供奉的財政儲備，所以一直做守財奴，堅拒還富於民，可是特區政府敗政纍纍，長期出錯，想不到其他方法補鑊，便派錢希望「塞住市民把口」。二○一八年財政預算案派糖不均，政府補鑊而倉卒推出「關愛共享計劃」派錢四千元，並非所有市民受惠，剛推出已惹來非議，而且執行甩漏多多，共收到三百多萬份申請，年多以來只有九成完成處理，還有三萬多宗個案仍然未能收到錢，議員更直言派錢亂象令到不少市民心灰意冷。

區區四千元就拖拖拉拉，政府自己卻好大喜功，興建多項大白象工程，倒錢落海，高鐵與港珠澳大橋使用量遠低於預期，長期虧蝕，難望短期內有回本之日，林鄭還發夢一擲萬億興建明日大嶼人工島，想把香港一鋪清袋。古語有云「貧賤夫妻百事哀」，香港人收入傲視亞洲，本應過着富裕生活，可是錯配這無能政府，變成衣食住行，無一不用憂心。

管治團隊一塌糊塗，林鄭月娥剛愎自用，死到臨頭才肯打倒昨日的我。律政司司長鄭若驊是史上最低民望官僚，敗壞法治。廢人治港，特區風雨飄搖，歷經最震盪的深秋，立冬將至，市民看着暴亂升級，對未來充滿疑懼，心裏先湧起一陣寒意。止暴制亂遙遙無期，更遑論為港人止怒制怨了。