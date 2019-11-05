世界視線：虛擬貨幣爭天下　各國恐木馬屠城

社交網站臉書（Facebook）今年六月提出，在一年內發行虛擬貨幣Libra，一石激起千重浪，在美國國內外引發各種質疑和不安。臉書始創人朱克伯格上月底需專程前往美國國會山，接受眾議院的聆訊。

美國國內政圈的關注在於，臉書是一家擁有數以億計用戶群的私人機構，一旦它擁有「發鈔」能力，會不會連美元的地位都被削弱？朱克伯格對此的回應是：「美國不帶頭做，其他國家也會做。」因此，他反過來要求美國上下一心支持臉書，盡快在虛擬貨幣領域奠定Libra的強勢地位。根據臉書的構想，Libra推出後將有二十億人使用，是一個全球性的支付系統。朱氏說，全世界各地的民眾，屆時通過手機就可享用以Libra為貨幣單位的銀行服務。

這接下來，又引發了美國國外對臉書發鈔的關注。因為一家跨國私人企業變相取得發鈔權力，無疑會削弱各國的貨幣主導權。各國政府不僅因此難以監控恐怖主義資金和洗黑錢等地下活動，更可能面對難以預測的貨幣波動，從而影響國民經濟和政治穩定。在法國政府推動，德國、意大利、西班牙等國響應下，歐盟正草擬一份聲明，為了保護歐洲的貨幣主權，在必要時阻止Libra這類貨幣在歐盟區內流通。歐盟經濟金融委員會亦正在討論是否需要提升對虛擬貨幣的監管，並將在下月公布措施。

除了歐盟，中國政府和經濟界近期亦高度關注Libra。內地經濟界直指Libra是一種「超主權貨幣」，並稱Libra並不僅僅是充當美元的代幣，而是試圖和歐元、英鎊、日圓等其他國際流通貨幣掛鈎，這將導致各國難以監管其信貸和流通。

由於臉書的虛擬貨幣計劃遭到來自美國國內外的質疑，其前景亦因此蒙上變數。但是，朱克伯格的話也不無道理。在網絡世界日趨成熟下，傳統紙幣式微，各國發行虛擬貨幣已是大勢所趨。走在前面的國家，將能夠掌握這種新型貨幣的主導權，而慢三拍的國家，就要面對喪失貨幣主權的危險。北京近期高調推動區塊鏈發展，就是為這天的到來未雨綢繆。