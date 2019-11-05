中央要堅持和完善一國兩制，健全行使全面管治權的制度，當務之急是盡快止暴制亂。問題是，以這幾個月以來的方法和手段，是做不到的。而若有「奇迹」發生，或反中亂港勢力出於某種策略考慮，在香江府衙「綏靖求和」下暫時「偃旗息鼓」，林鄭政府又「說話算話」，和他們展開「對話」，商討成立甚麼「獨立調查委員會」之類的問題，那麼，朝廷要「健全行使全面管治權的制度」，必定又成鏡花水月。到時候，香江府衙的暗阻、反對派的瘋狂反對，必會掀起更大的風波暴亂。

由此可知，中央健全行使全面管制權制度的任務要想做到，對這場反修例風暴的解決就不能是現水平，不能是現在這個熊樣子，必須是：第一，要以強力手段鎮壓暴亂，要威震敵膽，清除其「有生力量」，讓他們不敢、不能再上街施暴、搗亂破壞；第二，要抓捕暴亂黑手；第三，要清理煽動暴亂的媒體；第四，要盡快對暴徒和黑手嚴正執法，檢控判處；第五，要追究和清查體制內參與和支持暴亂的人，嚴肅處理。只有在這樣的條件下，中央只有真正立威，健全行使中央全面管治權制度的問題才能談得上。當然，誰都知道，儘管中央立了威、具備了必要的條件和環境，管治權的行使還是會阻力重重，但如果沒有上述前提，一切都枉然。

香港回歸二十二年，為甚麼風波暴亂不止？為甚麼會有「中央全面管治權」問題的存在？皆因在一國兩制、港人治港、高度自治框架下，有許多管治權力、各方面的管治權力，其中之大部分、關鍵部分、要害部分不在中央手裏，不在愛國愛港力量手裏。沒有權在手，就別想管治。這裏又涉及到制度和人事。制度是港英制度，有甚麼樣的制度決定了任命甚麼樣的人事，有甚麼樣的人事決定了管治權力掌握在誰手裏。

對此，中央根本處於「無權狀況」。回歸後，有些制度和人事雖然掌控在中央手裏，但受到極大極多的掣肘和局限，權力似有若無，因此中央管治權其實是到處落空。現在要健全行使全面管治權的制度，只是第一步也。