看到那班黑衣人每逢周末和周日便出來鬧事，實在替他們感到悲哀。好好的日子不過，好好的書不讀，偏偏要作賤自己，淪為暴徒，鬧得雞犬不寧，搞得神憎鬼厭，何苦來哉。也許這已成為他們的工作，甚至成為生活一部分，但他們可有想過，將寶貴的光陰和青春浪費在打砸破壞，到底為了甚麼？如此沒完沒了鬧下去，難道不會感到厭倦？

當然，他們的理由冠冕堂皇，光復呀、革命呀、民主呀、公義呀……可惜他們的所作所為恰恰與這些口號背道而馳。他們始終無法解釋，堵塞道路、破壞交通燈、打砸店舖、縱火焚燒，這些行為到底是甚麼光復和革命；他們更無法解釋，襲擊警員、圍毆路人、禁錮老師、侮辱校長，這些行為與民主和公義又有甚麼關係。

周處除三害的故事大家耳熟能詳。周處替百姓除掉猛虎和蛟龍，以為可以獲得讚賞，沒想到自己才是百姓眼中最大的禍害。這班黑衣人口口聲聲愛護香港，實際上他們正是最大破壞者。香港本是繁榮穩定的社會，更是全世界最自由經濟體，如今被他們搞得五勞七傷，奄奄一息，而且遍地烽火，人人自危，光復云乎哉？革命云乎哉？所謂「榮光歸香港」，更是狗屁不通，香港原有的繁榮被他們破壞殆盡，港人活在黑色暴力恐怖中，安居樂業成為夢想，周末周日出門步步驚心，香港臭名遠揚，遊客避而遠之，還有甚麼榮光可言。

有人聲稱年輕人奮不顧身為香港，感動中老年人。這分明是睜眼說瞎話，這班年輕人不是奮不顧身為香港，而是奮不顧身毀香港，正常的中老年人只會感到憤怒，被感動的必定不是正常人。香港能夠成為富裕社會，由小漁村變成國際金融中心，是幾代人辛苦努力的成果，年輕人毫無貢獻，一味坐享其成，但他們不僅不懂得感恩，反要「攬炒」搞死香港，到底是誰給予他們這種權利？又是誰在縱容他們？