持續近五個月的反修例示威潮，暴力不斷升級，民間私了屢爆衝突，周日便有區議員被咬甩耳朵，警方鎮壓的武力亦明顯提升，曾開槍射傷示威者，然而迄今官方數字仍然沒有人因此喪命。對比起來，去年法國爆發黃背心運動，已有十多人在運動中死亡。而據說向香港取經的外地示威者，伊拉克十月初的反政府運動，士兵實彈射殺聚集於巴格達市郊的群眾，一夜造成十九人死亡，連續六日的衝突導致逾百死六千傷；智利政府十月初宣布地鐵加價，觸發學生抗議演變成反政府流血示威，超過十五人死亡。香港的情況究竟是因為雙方手下留情，還是另有別情？

示威者所謂五大訴求，都是表面上的目標，內裏是一場爭取管治權的戰役，愛國愛港人士會痛斥這群亂黨，但仍有很多市民是不持立場，靠自己觀察誰是誰非，即使示威者破壞秩序，危害安定，但打着「民主」旗幟還是有一定數目支持者，這方面網絡宣傳的作用非常重要，而一旦搞出人命，例如殺警或打死藍絲，資訊必定瘋傳，倘大量中間派轉向支持政府平亂，整場運動必然逆轉，像法國黃背心運動失去民意支持便近乎失敗。況且反對派正在乞求英、美出手，美方多次強調不想見到暴力，所以他們不是不想為，也非不能為，而是不敢為。

警方在暴亂初期部署失當，進退失據，招致批評，給反對派搶先機，佔領道德高地，現在警察形象一落千丈，出動時屢遭街坊喝罵，警隊上下反應雖然強硬，但受命於懦弱怕事的政府，怯洋懼外怕制裁，社會對開真槍有很大保留，因此警方依然未出動最大武力，對於示威者被打死傳言更加鄭重否認，就是憂慮民意走向反政府陣營，平亂更加困難。

兩邊誓不兩立，現在只是暫時投鼠忌器，待誰沉不住氣，出現第一條人命，隨時是整場戰事勝負的轉捩點。