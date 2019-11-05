現在的香港令人非常陌生，文明失效，暴力生根，猶如瘋狂世界。過去的周末周日，港九新界都有暴亂，就連相對較平靜的太古城也發生嚴重血腥衝突，有反對派政客被人咬甩耳仔，繼而激起連場「私了」。警方衝入多個商場大搜捕再成眾矢之的，一頂頂濫暴和濫捕的帽子扣下來，有理說不清。

有果必有因，所有事情都是相向的，警方不會無緣無故將執法力度升級，必然是暴徒先將暴力升級所致。如果有得揀，任誰都寧願他他條條抄吓牌行吓咇收工，何必冒着生命危險與暴徒周旋？又何必被市民罵個狗血淋頭自討沒趣？香港若然有朝一日變成警權無限大的警察城市，不要怨別人，問一問自己今日為何支持暴徒、縱容暴力吧！不少香港人就是太天真，既不知人間何世，又拒絕接受真相，只容得下眼前一方寸的事物，渾然不知香港已進入戰爭狀態，是一場你死我活的奪權鬥爭。有些人以為自己正在爭取民主，以為一時的混亂是為了民主而必須付出的代價，卻沒想過自己被外部勢力和野心家利用來以華制華，將香港搞死，民主反而愈走愈遠。

當然，千錯萬錯，最錯一定是林鄭政府。暴亂一開始，林鄭急忙扯白旗投降，政總被圍就做落閘政府，警總被圍又默不作聲，政權警權皆淪喪，終致暴亂一發不可收拾。就連引用《緊急法》頒布「禁蒙面法」亦拖足四個月才實行，而且通水通到出晒面，一再強調香港並非進入緊急狀態，無意繼續頒布更多禁令。反對派和暴徒得到林鄭政府明目張膽配合，暴力奪權怎會不變本加厲、肆無忌憚？

說到底，香港只是中國一個特別行政區，並非獨立政治實體，不管暴徒如何瘋狂，反對派也不可能實現奪權。四中全會公報指出，中央將對特區建立健全維護國家安全的法律制度及執行機制，以及依法對特區行使全面管治權制度，如何落實，拭目以待。