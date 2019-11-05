早年，筆者家中偶有蟑螂出沒，廣東人稱這種昆蟲為曱甴。曱甴也是生命，我盡可能不殺滅，大多會在手上鋪一張紙巾，然後見一隻捕一隻，捕獲後就到室外放生，所以累積了不少「降服」曱甴的經驗。

反修例運動掀起後，警方與部分親建制人士將示威者稱為曱甴，對不同政見者就用貶意稱呼，畢竟有失厚道，我不愛如此出言，今日也不打算破例。只是我家不是田連阡陌的大莊園，家中範圍內不可能出現白兔或梅花鹿，故此只能用收服曱甴的經驗，去說明政府應對示威該用的策略。如果筆者他朝有幸發達，能買下美國總統特朗普名下海湖莊園般大的物業，到時候我不介意用捕獵梅花鹿為例，去說明相同問題。

我不想殺滅曱甴，就等於京港政府不想「六四事件」在香港重演一樣，出手時既有保留，一切便得小心看着辦。曱甴不是省油的燈，見到牠便不由分說，馬上捕捉，有時是不行的。你動牠也動，靠近時，這小昆蟲可能已一溜煙的竄進了床角、枱底。因此，你得先靜一靜，看清牠的勢頭是向哪一方向移動，拿捏準確，出手才能奏效。

捕捉曱甴前至少要先觀察幾秒，就等於在應付大型抗爭活動時，可能先要觀察幾個月，不看清形勢便貿然出手，往往只會徒勞無功。所以在運動開展初期，本欄便斷言京港政府會用「拖字訣」，那是因為沒經過幾個月的細意觀察，你根本掌握不到示威者的真正意圖。

事實上，這次運動名為反修例，但修例工作早已停止，反對派還是不依不饒，他們真正的目的是甚麼？大家可能尚未弄清楚，是否成立了獨立調查委員會，他們就肯罷休？此刻，誰也說不準，甚至就連示威群眾本身也未必說得明白，為政者只能繼續觀察，直至你能通盤掌握對手的意圖和動態，出手才會有把握。