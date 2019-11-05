俄羅斯總統普京曾披露，俄方正協助中國建立導彈預警系統，將大幅提升中國的防禦能力。老朽想起早前有消息指俄羅斯已將第二批S400防空導彈系統提早交付中國，俄媒並透露，中方已派學員赴俄學習操作規範。中俄加緊軍事合作，應是事實。

俄國的S400防空導彈十分搶手，早前美國為了令土耳其放棄採購這款導彈，威脅不會售賣一百架F35A戰機給土國，美國情願放棄過百億美元的訂單，甚至將正在美國培訓的F35飛行員從基地趕走。但土國還是選擇了S400防空導彈，這無疑給了軍事強國美國一記響亮的耳光。

美國對土耳其和印度採購S400防空導彈如此敏感，也不是沒有道理。軍事專家指出，隨着時間的推移，S400可以收集F35的敏感隱身特性，並了解其詳細的隱身能力；若然俄羅斯獲得這些敏感數據，將有利於破解美國隱形戰機的核心機密。土耳其是北約成員國，美國不能容忍S400被接入任何北約數據鏈中，這是不難理解的。

至於印度，既非北約國家，與美國的軍事合作也不多，而印度一向是俄羅斯最大的武器裝備購買者，是以購買S400乃順理成章。印度國防部早前更對外公布，成功試驗了蘇霍伊Su30MKI戰鬥機發射布拉莫斯巡航導彈。這是印度與俄羅斯聯合研製的新型巡航導彈，可從潛艇、船舶、飛機或陸地發射。可以見到，未來印度和俄羅斯將會共同研發更多的武器裝備項目。

俄羅斯的S400防空導彈那麼紅，實在有其原因：其射程、速度、飛行包線和快速部署能力，都遠超競爭對手愛國者防空導彈系統。軍事專家指出，S400既能反導，也能對付無人機和各種戰鬥機，還能攔截彈道導彈。如果一個國家只能裝備一款防空武器，S400可說是唯一的選擇。俄羅斯武器精良，而且不斷在研發，並與中、印加強合作。看來，俄國才是華府的心腹大患！