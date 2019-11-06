神州觀察：擅帶乘客入駕艙　飛行安全誰保障

全球空難事故時有發生，每每因其帶來的近乎毀滅性後果，使得人們對於航空飛行安全要求極為嚴苛。早有研究指出，人為因素是造成空難不絕的第一大原因，當中尤以飛行員的角色最為吃重，惟有時刻謹守安全規則，敬畏生命，方能做到萬無一失。

廣西桂林航空日前被踢爆，旗下有機長擅自讓一名非機組女性乘客進入飛機駕駛艙，後者更開心拍照兼放上網炫耀。有資深內地民航機長根據照片判斷，事發時該航班應處於高空飛行狀態。桂林航空隨後證實了此事，指有關違規行為發生於今年一月、桂林至江蘇揚州的某個航班上，稱已對當事機長作出終身停飛處罰，其他涉事機組人員皆被無限期停飛，當地民航安監部門亦表示會從嚴處理事件。

飛機駕駛艙如同人的心臟，絕對屬安全禁地，這種道理連一般民眾都能明白，身為機長卻主動破壞規則，置全機人的安危於不顧，實在叫人無法接受。尤其自美國發生九一一恐襲事件後，全球各航空公司皆嚴禁外人進入飛機駕駛艙，哪怕是準備起飛前亦不可以，偏偏仍有人對此不以為然。去年七月，內地東海航空就有機長於飛行途中三次允許妻子入駕駛艙搭「順風機」，最終被停飛半年，兩名副機師則被停飛十五日，如今看來是處罰得太輕了。

類似情況並非內地航空公司獨有，其他國家或地區亦曾發生過，像醜聞纏身的香港國泰航空就曾被揭發漠視安全指引，讓女藝人帶同七個月大的兒子入駕駛艙；國泰航班近期更發生多宗氧氣樽洩漏事故，嚴重影響航班安全。科威特航空公司有機師更邀請脫星入駕駛艙，一邊露骨調情，一邊放任對方在飛行狀態下亂按控制按鈕，堪稱荒唐至極。

眾所周知，空難事故屬無法逆轉的災難，任何一個微小疏失都有可能招致機毀人亡的下場，譬如俄羅斯航空當年那起七十五死墮機事故，原因之一便是有副機長擅讓兩名年幼子女入駕駛艙參觀，並違規教他們學習開飛機而肇禍。血的教訓何其深刻，惟若不能引起足夠警示，一切也是徒然，畢竟這樣的後果誰都承擔不起，這次不出事，不代表下次還會這麼幸運。

事實上，內地民航史上亦曾發生過多起空難事故，問題亦非只出在機長、飛行員身上。經驗證明，從航空公司到機場再到空管、安保、後勤檢修維護等所有環節都至關重要，儼如牽一髮動全身，故而飛行安全再怎麼強調亦不為過。惟桂林航空該宗醜聞始於年初，近日經網友揭發才為世人知曉，輿論不免質疑，當局之前對此是全不知情？還是知而不報，有心拖延隱瞞？當局的安全承諾又如何讓人相信？