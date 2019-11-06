正論：官府內外俱中邪　無心抗暴還放生

俗語有云，官字兩個口，特區政府一張嘴說止暴制亂，另一邊卻放生暴徒。示威暴潮愈演愈烈，政府啟動《緊急法》制訂禁蒙面法之後，暴力反而升級，被捕人數更是激增，至今警方拘捕逾三千人，約五百人被正式起訴，檢控率不足兩成。反對派以此批評警方大規模濫捕，但從另一角度看，數字不會騙人，偏低的檢控率反而凸顯了警察拉人，官府放人的荒謬現象。

律政司是首當其衝需要問責的部門，自從鄭若驊執掌以後，綱紀敗壞錯漏不絕，當中更有人「吃裏扒外」，暗中支持反對派，在網絡上載職員證表態反對政府修例，有檢控官甚至在社交平台向示威者教路，事件揭發之後，輿論嘩然，但律政司只是把他調職，未有其他處分。

律政司「叛徒」肯定只是冰山一角，五個月以來的示威暴潮，有不少是當場拘捕，人贓並獲，有圖有片為證，但至今竟然未有暴徒被定罪，令人懷疑是否相關部門有人放軟手腳，拖慢檢控進度，甚至作出不起訴的建議呢？

當日旺角暴動案多人判處六至七年監禁後，香港社會有一段日子安寧，但今年佔中九男女逾半獲輕判緩刑免囚，不久之後便爆出反修例風波，可見刑罰輕重對示威者是有一定的心理影響。治亂世，用重典，若在這非常時期能夠重判暴徒，當頭棒喝，以儆效尤，對大眾阻嚇性不能低估，最起碼家長斷不會再放縱子女上街破壞及搗亂吧。時間迫切，刻不容緩，可惜是徒有執法，但其他部門卻未能配合，錯過時機，止暴制亂淪為空談。

特首林鄭月娥月前閉門會見商界的對話外洩，當中她吐苦水指政府只得三萬警力，其他甚麼也沒有。林鄭這番話狠狠摑了十八萬公僕及官員一巴，言下之意，這支龐大團隊對止暴制亂毫無幫助。林鄭固然剛愎自用，目空一切，可是市民不禁會問，政府人員在反修例風波中有作了甚麼貢獻呢？

市民但見三司十三局等首長，個個高薪厚祿，薪酬媲美歐美元首，但在示威暴潮爆發後，統統淪為林鄭月娥身後的布景板，止暴固然如林鄭所說單靠警隊，就算紓困措施亦未見有任何良方妙藥，由政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波以至鄭若驊經常在網誌發貼「講咗嘢等於做咗嘢」，淪為與網民一般的鍵盤戰士，比坐而論道更悲哀的坐以待斃。最高級的幾個官員都是這副德性，試問下屬以至基層公務員，又會付出多少心機與市民群策群力、共度時艱呢？任它經濟低谷，百業蕭條，失業率飆升，都打不破政府工的鐵飯碗，「做又三十六，唔做又三十六」，風高浪急，明哲保身，不少公務員都奉為金科玉律。

官場中人有些擺出「事不關己，己不勞心」的姿態，公務員有所謂政治中立的守則，所以大條道理不走出來表態支持政府，但亦有不少政府人員好像中了邪，「身在漢營心在曹」，與示威者沆瀣一氣，先後有聲稱超過五十個部門的人員聯署或隱名上載職員證，公然與政府對着幹，八月初更發起集會，要求政府回應民間的五大訴求。公務員事務局局長羅智光雖然向全體公務員發表聲明，重申公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，若有任何公務員違規，政府將會嚴肅跟進，但不知羅局長究竟如何跟進，只見依然有不少公務員參與示威行動，成為「黑色恐怖分子」，官媒亦對此表示痛心。上周又有政府禮賓處的文職人員涉嫌參加非法集會被捕，一度傳出是政務司司長辦公室，張建宗立即出來「割席」，強調該名公僕雖在編制上是他下屬，但並不在他私人辦公室或與他日常工作相關。

無論張建宗怎樣推卸，身為政務司司長，領導無方，對公僕「叛變」責無旁貸。這個官場老油條，多年來善於玩躲避球，左閃右避，不做不錯，少做少錯，爬到上第二把交椅，便抱着等退休心態。林鄭月娥起初對暴徒「跪低」，正中張的下懷，多一事不如少一事，不願得失任何一邊。可是隨着暴力升級，更加需要警隊加大鎮壓力度，林鄭政府要擺出強硬姿態支持執法，張的怕事態度便格格不入，元朗7‧21襲擊事件，警方處理手法惹起社會人士不滿，張建宗就事件代警隊向市民道歉，結果激怒警隊，多個警察工會要求張建宗道歉及「退位讓賢」。張連忙撲火，與警隊高層及多個警方協會見面和溝通，並改口說「現在我們向前望，大家不要再糾纏7‧21我當時的說法」。

事件引起各界爭議，反對派更借機挑撥離間，說警察「以下犯上」，基層警務人員組織竟敢批評官階高數十級的政務司司長張建宗，警權比政府更大。不知張司長聽了心裏感受如何，市民看見司長的窘態，應該會為這個政府感到悲哀，對暴徒跪低放生，司長甚至特首要看警員臉色，左右不討好，裏外不是人，一群行屍走肉管治香江，無心抗暴，七百萬人無辜陪葬！