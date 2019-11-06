世界視線：馬哈蒂爾身子壯　安華接棒存變數

馬來西亞總理馬哈蒂爾於七月度過九十四歲生辰。這位全球最年長的國家領導人，日前在泰國曼谷出席東盟峰會期間，除了公開炮轟美國總統特朗普在全球範圍大打貿易戰，呼籲東南亞國家團結一致，共同抵禦美國的欺壓，更接受媒體訪問，大談養生之道。

馬哈蒂爾表示，其長壽之道在於「多運動、多用腦」。飲食習慣方面，馬哈蒂爾稱自己從來不吃油膩食品，並盡量少吃碳水化合物或含糖食品。而所謂「多用腦」，就是要勤動腦筋，多跟人進行交談和辯論，讓大腦神經「活起來」。

馬哈蒂爾分享的心得，說白了無非是「退而不休」而已。但這位以九秩高齡回鍋擔任總理的老牌政客，想「勤動腦筋」，顯然不是單純的「跟人進行交談和辯論」那麼簡單。他去年便在公開場合半開玩笑地表示，自己曾和兩位前總理巴達維和納吉布就國家大事發生爭執。特別是納吉布，馬哈蒂爾自言曾多次對其「好言相勸」，無奈對方無動於衷，惟有親自出山。根據馬哈蒂爾自己的說法，他跟納吉布經常吵架，加上一直想着如何推翻政府，大腦神經想不「活起來」都不能。

言者無心，聽者有意。馬哈蒂爾的上述「分享」，聽在內定接班人、前副總理安華耳裏，肯定別有一番滋味。眾所周知，安華二十多年前因「雞姦」罪繫獄下台，不少安華的支持者相信是馬哈蒂爾陣營在背後羅織罪名。時移世易，馬哈蒂爾跟安華組成在野政黨大聯盟，條件是馬哈蒂爾在首個總理任期屆滿前，向安華交棒。但現實卻是，馬哈蒂爾把總理位子坐穩後，並沒有明確提出「卸任」的時間表，甚至一度傳出馬哈蒂爾想做完整個任期。正正由於安華的「儲君」地位存在暗湧，導致執政聯盟政爭不斷，一度被傳出有機會取安華而代之的經濟部長阿茲敏，就被捲入男男性愛短片醜聞，跟安華當年的處境驚人地相似。

馬哈蒂爾的最新說法是，自己的接任人必然是安華而不是其他人。問題是馬哈蒂爾所屬的政黨在執政聯盟中屬於少數，其「交棒」言論是否為形勢所逼，還有待時間驗證。