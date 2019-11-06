功夫茶：避政司錯到離罩　再不下台港完了

進門聞咳嗽，醫生眉頭皺。一聽見人稱「避政司司長」嘅鄭若驊又犯了小學雞錯誤，功夫茶都眉頭皺，事關佢自去年一月上任以來，大事未做過一宗，只知道佢霸住毛坑不拉矢，小事都未做好一件！之但係，一有依郁，唔係蝦碌，就係甩轆，咁就唔怪得之佢民望一直跌趴街，又贏多個「司底驊」雅號囉！

呢！最近一單甩轆事件，除了富有戲劇性，更充滿黑色幽默！話說警方早前喺灣仔一個單位搗破一個懷疑軍火武器庫，並喺單位內檢獲逾一百個汽油彈，事後四男一女同被控一項管有爆炸品罪，日前喺東區法院提堂。呢五個人同被控一項必須經由律政司司長同意，先可以起訴嘅管有爆炸品罪，好衰唔衰，辯方發現喺檢控書上，竟然打錯其中一個被告嘅姓名！求其成咁，你都真係估佢唔到！

仲有啊！中、英文嘅控罪不同，質疑同意書失效，控方承認係律政司人員「手民之誤」，最終只好撤回控罪，所有被告當庭獲釋；但警方隨即又派出大批防暴警察到法庭，其中三名獲釋嘅男被告一步出法庭，隨即又重新被拘捕帶走，並會安排翌日再在東區法院提堂！呢幕好睇過京戲《捉放曹》吖！

各位街坊，如此甩轆，一錯再錯，你話呢個擅反白眼嘅避政司，一日胡混度日，似醒實醉，似醉實睡，一身醜聞，根本就未瞓醒！打錯名喎？手民之誤喎？咁重要嘅檢控書，唔通連瞄一瞄都慳番？香港今時今日，止暴制亂無能，司法崩壞，法治淪喪，咪就係多得呢啲「德不稱位、能不稱官」嘅廢柴囉！

嗱！俗語話「從善如登，從惡如崩」，呢句話大意係學好難如登山，學壞易似山崩。講真，司底驊甫上任，席不暇暖，就急不及待放生佔中幕後黑手兼最大金主「叛國禍港」嘅漢奸黎，虧佢仲厚顏無恥一味死撐一直按照《檢控守則》辦事！

嘞！事實勝於雄辯，避政司如果堅信守則，又點會有咁多小學雞嘅甩轆事件啊！功夫茶都唔要求佢「從善如登」，之不過，佢卻「從惡如崩」，難道不知道一次雪崩，往往就係由一片雪花而起？今避政司一味「疏忽」，放生惡貫滿盈嘅大奸宄漢奸黎，而對於一個被呢條粉腸刑恐嘅本報男記者，事件拖足逾兩年，東方及受害男記者第十六度去函質詢，只求一個說法！而律政司卻鐵了心，一直詐傻扮懵，敷衍本報及受害男記者，認真豈有此理！講起就佛都有火，布衣之怒，可欺乎？

喂！廢柴驊，你仲講乜嘢「繼續以謙卑和專業態度做好工作」吖？唔該中央及林鄭止暴除宦，即炒司底驊！香港再經不起一片雪花而惹來一次雪崩！勿謂功夫茶言之不預也！