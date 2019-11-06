產評：企業悲觀欲撤資　港衰退未見盡頭

香港社會動盪已持續近五個月，絲毫未見緩和迹象，經濟下插程度更如無底深潭！作為前瞻指標之一的採購經理指數（PMI）十月連40關口也失守，為十一年最差，若接下來的兩個月依然無甚起色，就可以肯定第四季經濟萎縮程度較上季更深，衝擊之大堪比○八年金融海嘯，惟更恐怖的是苦日子遠未見盡頭。

調查機構IHS Markit昨日公布，對大約400家私營企業的調查顯示，日經香港PMI由九月的41.5，跌至十月的39.3，為○八年十一月金融海嘯水深火熱時期以來最糟糕，反映面對全球貿易放緩及本土政治動盪，香港不會立即擺脫衰退。值得留意的是，社會亂局導致商業活動以九八年調查開始以來的最快速度下降，即今次衰落之急是史無前例！事實上，多項數據已顯示，零售和旅遊業仍然受到特別嚴重的影響，企業對前景愈趨悲觀。

以往港人可能未太明瞭香港在全球的重要程度，如今事實擺在眼前，就是亂局對經濟的影響不再是單一地區或亞太區區域問題，而是全球商界都廣泛關注！有調查利用人工智能，搜尋環球數以千計的季度分析員電話會議和投資者意見，結果顯示大部分企業管理層目前最擔心的不是貿易戰、經濟放緩、英國脫歐等不明朗因素，而是「香港的示威活動」。結果不但頗為出人意表，更被海外媒體評為事件影響之大，堪比全球金融危機！當中最主要原因是香港早被認定為「購物天堂」，加上是內地旅客集中地，匯聚着全世界知名品牌，故零售市道一旦衰落，必然成為業績焦點。

令人憂慮的是，今次社會動盪非比尋常、曠日彌久，開始讓外資失去耐性及信心，他們擔心即使社會回復平靜，市道短期內仍難有起色，長期而言政治及經濟角色更有機會出現結構性轉變，對香港作為亞太區消費中心的打擊可能持續下去。香港美國商會上月公布的調查已顯示，對香港長遠前景感到悲觀的受訪企業大幅飆至46%，相較七月亂局初期急升12個百分點，他們主要擔心今次社會受到的創傷無法修復，更有24%受訪公司表明，有意將業務遷離香港。

面對經濟如斯困局，各界實需盡快放下歧見，發揮港人引以為傲的「獅子山精神」，在恢復社會平靜的同時，更要向全世界展示創意，讓這顆「東方之珠」發亮發光。假若再虛耗下去，只會淪為輸家，並將多年努力奮鬥的成果拱手相讓予競爭對手，實非大家願意看到的畫面。