中國內地形勢大好。這是相對的，而不是絕對。

人類不完美，也不知道甚麼才是完美，世界又怎可能完美呢？關鍵是不停地鬥爭，與天鬥、與地鬥、與人鬥、與己鬥。鬥爭中找出更適合的，需要修改演化。錯了沒問題，只要不是滅絕式的大錯，也及早知道錯而改。能改的條件是社會穩定，穩定代表互信，代表可以找出錯誤，找出解決的方法，穩定才可令建設發展的力量大於破壞分裂。社會中總有少數人不滿，也容易由無知偏頗產生出極端主義，所以需要維穩。

中國內地當前首要維穩，因為內外矛盾不少。內部的需要改善，外部的需要克服。中國社會不能折騰，因為折騰會損害大多數的利益，也摧毀建設發展改善的基礎。中國社會不是完美，需要大力改善，故此維穩是建設發展改善的絕對條件。在習近平上台之後，從反貪腐到各個領域的逐步撥亂反正，中國正走向建設發展改善的道路，一帶一路戰略更從根本改變了中國對外關係的方向。從內至外，中國都開始擺脫美國模式的束縛，自信地以中國及世界大多數利益出發，走自己的道路。

當然，中國還有犯錯，但總的方向確定，錯了還可修改。舊的既得利益（貪腐的基礎）打破了，也仍然有新的既得利益需要克服。

中國的形勢大好，是中國犯的錯比人家少，修正調整比人家快，維穩的能力高，全民投入的比例高。中國首先要競爭比較的是美國，從任何現實角度來看，美國優勝的是存量，以往積累下來的老本；中國優勝的是增量，正在發展增長。

美國更惡劣的是體制問題層出不窮，金融化的貧富懸殊、產業空洞化、就業流失、城建基建的落後，社會制度的千瘡百孔，負債的經濟下還要窮兵黷武，卻出師無名，落得撤軍下場。軍事侵略不能令美國體制轉變，而是更加惡劣化，把其原來吹噓的民主人權自由假象都逐一被打破。

出口顏色革命早晚會「出口反內銷」，美國除了高壓手段，哪有維穩的方法？而高壓手段在經濟不景、民生不好的情況下更會使貧富懸殊、社會撕裂的情況惡化。若美國政府財力不繼，其內部矛盾實際上不少於發展中國家，便會使社會撕裂與衝突更嚴重，美國的極端主義難免失控。正如美國夢穿破後，美國將不再是樂土。美國繁榮的虛像便可如骨牌倒下。

美國出事，中國維穩和不斷改革改善建設，便是樂土。香港是與內地共享共建，抑或是走上美國、英國頹敗之路？