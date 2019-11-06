五個月來，反修例暴亂愈演愈烈，當局不斷呼籲全社會與「暴力割席」、「抵制和反對暴力」。剛開始，當局的呼籲還管點兒用，有關方面也組織了幾場「反暴力、撐警察」之類的活動。然而，就在中央責令香江府衙「止暴制亂是當務之急」後，這類「抵制和反對暴力」的活動再也沒有了。倒是林鄭月娥政府繼續綏靖投降路線，花樣百出的向反中亂港勢力和暴徒們玩「和解」、搞讓步，還一再聲稱對自己的求和縱暴做法「充滿信心」，香港一定能「止暴制亂」、「恢復安寧」。

那麼好，既然當局這麼「有把炮」止暴，還需要全社會和「暴力割席」嗎？這樣的呼籲不是很沒意思、很多餘嗎？怪不得這些日子，「全社會」對當局的呼籲冷淡視之。不僅如此，不少民眾還質疑，這是當局在為自己不能採取有效措施「止暴制亂」推卸責任。誰都知道，任何時候、任何情況下，平暴的責任都在當局。民眾是否與「暴力割席」，是否「抵制和反對暴力」都是次要的，民眾「抵制和反對暴力」也只能是在「表態」和「輿論」上，只能是「君子動口」。然而，「批判的武器不能代替武器的批判」；對平息暴亂只能靠當局的「武力的批判」。可悲的是，五個月來，當局「武器批判」軟弱無力，當局的態度綏靖求和，你讓老百姓、全社會怎麼「抵制和反對暴力」？難道也拿起武器和暴徒們打過嗎？

事實上，暴亂剛起，當局若不是跪低投降，而是採取強而有力的鎮暴措施，一舉平暴，還會有今天這種要和「暴力割席」之類的問題嗎？當局還用得着發出這種愚蠢、屁用不管的呼籲嗎？現在，當局「騎虎難下」，止暴不能，鎮暴又不敢，只好可憐巴巴的向全社會「求救」，甚麼割席呀、抵制呀、反對呀。他們難道現在還不知道老百姓最急切看到的，是當局能立刻拿出辦法將這場暴亂鎮壓平息，而不是不斷聽聞當局割席呀、抵制呀，向民眾喊話，嘮嘮叨叨。

當局在平暴問題上的不負責、不着調、不靠譜、側側膊，只會冷寒了民心，如此而已，豈有他哉！