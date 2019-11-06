治亂世須先學會治病，知病之所自起，方能對症下藥。中共十九屆四中全會為香港問題把脈，定出一系列工作任務和要求，包括完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任命機制、建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制、加強對公職人員和青少年的國情教育等等。這幾點顯然切中了問題的要害，找到了香港的病根，關鍵在於敢不敢動大手術、敢不敢用猛藥，若中央依然畏首畏尾，一切都將淪為空談。

《基本法》規定，特首和主要官員由中央任命，這一點沒有任何疑義，既然如此，為何中央還要強調「完善」兩個字？答案很簡單，現在的任命機制有問題。香港回歸後經歷了四位特首，始終擺脫不了一蟹不如一蟹的魔咒，林鄭月娥的表現尤其惹人質疑。這場反修例暴亂之所以鬧到如此地步，正是因為她和一眾主要官員苟且避事，特別是她一上台便鼓吹「大和解」，對反中亂港勢力頻送秋波，在反修例暴亂中不斷跪低投降，更是令人大惑不解。

俗語說，莫信直中直，須防仁不仁。英國撤出香港前埋下無數政治地雷和無間道，公務員隊伍特別是高層官員懷有「貳臣」心態者大有人在，他們毫無國家民族觀念，從心底裏抗拒回歸，對中央陽奉陰違甚至明阻暗頂。近日有政府助理文書主任及消防員涉嫌參與非法集會及襲警被捕，只是冰山一角而已，中央依靠這種「貳臣」、「亂臣」治港，一國兩制怎能不走樣變形。

也正是因為治港班子靠不住，二十三條立法才會功虧一簣，國民教育才會半途而廢。四中全會強調要建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制、加強對公職人員和青少年的國情教育，無疑用心良苦，可惜說易行難。在目前如此惡劣的社會和政治氣氛下，要完成這些工作任務恐怕比登天還難，除非中央能痛下決心進行一次改頭換面的大手術，否則香港只能一步步走向衰亡。