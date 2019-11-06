律政司近年頻頻出錯，濫用「不誠實取用電腦」罪名檢控，遭法庭「廢武功」，掀起翻案潮。在去年九月一宗財務詐騙案，竟容許兩名涉放高利貸及洗黑錢的財務公司職員免起訴及充當證人，遭法官批評辦事輕率，結果九名被告全部脫罪。故此律政司又甩轆，本來不是甚麼天大的奇聞，不過這次情況更離譜，日前一宗涉及五男女的管有爆炸品案，肩負止暴制亂重任的律政人員，檢控書上竟然連被告的名字也寫錯，法官將案件暫停，要求律政司處理，最終三名被告當庭釋放，警方又再度拉人，實在貽笑大方。

檢控書出錯「一單都嫌多」，香港法律要求控方負責舉證，並且要達到毫無合理疑點才能定罪，因此律政司作出檢控時必須確保案件細節資料準確無誤，即使是所謂「小學雞錯誤」，一方面對涉案人士包括受害者恐怕會造成不公，另一方面亦影響審訊進度，浪費納稅人金錢。

上樑不正下樑歪，自從鄭若驊出任司長後，鄭本身與部門都是醜聞不絕，尤其是庇護黎智英最破壞法治形象。黎涉案纍纍，刑恐東方報業集團記者案，拖延超過兩年不檢控，成為一個極壞的例子，令大眾以為犯法不用承擔責任。今次檢控管有爆炸品，竟然當庭放人，更加使年輕人心存僥倖。

往後將會有更多涉及暴動的案件上庭，而且都是在混亂情況下拉人，舉證方面相當困難，更加需要小心謹慎的檢控工作，但看律政司連一般案件也弄得一塌糊塗，可想而知，未來當暴動案件陸續審訊的時候，將會連番出現混亂情況。律政司本身的檢控人員質素參差，流失率又高，經常需要外聘律師擔當檢控工作，但法律界潛伏大量黃絲，他們與反對派及示威者同一鼻孔出氣，若有這些人擔當檢控工作，等於引狼入室，後果不堪設想。止暴制亂遙遙無期，律政司實在難辭其咎。