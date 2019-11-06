面對香港近幾個月的紛亂局面，不少朋友或下一代又開始談移民了。移民並非新生事物，上世紀八十年代中英開始談判九七問題時幾經反覆，香港出現第一波移民潮，申請目的地國家主要是加拿大、澳洲和新加坡。其中以加拿大最熱門，澳洲次選，申請新加坡的主要是拿他們的居留權，真正移居者其實不多。為何少人申請美國呢？主要是美國傾向接受親屬移民，且對居留和稅收諸多限制，故每一波移民潮中，去美國的都不多。

申請加拿大和澳洲較為容易，他們也設立投資移民、專業移民等資格吸引港人，不少香港申請人都獲批准，舉家遷移過去。除非是技術人士，可以較快找到對口職位，港人移民後能找到合適工作者不多，原因是這些移民中不少在香港已升遷到機構的中、高層職位，除非其香港的工作機構在加、澳有分公司，可以平調過去繼續原來職位等級，否則來到新居地，香港的文憑資歷工作經驗全不算數，要從頭做起，不但薪酬有差異，個人心理也需要適應。經過半年到一年左右的掙扎後，不少朋友最後都選擇兵分兩路，丈夫回流香港重操故業，妻子和子女留下生活上學，形成一代的「太空人」（即太太空出的丈夫）。我認識的不少朋友都做過「太空人」，就算去內地投資設廠的廠家，移民後當「太空人」的也大不乏人。

第一波的移民潮衝浪者算比較幸運，正是因為移民成潮，香港不少中、高層管理職位出現人手短缺，薪金快速提升，下層的新進爬升得快，回流者也不虞找不到合適職位，這是香港的黃金時代。他們能否不受分隔兩地影響，保持家庭完整的，則少見傳媒報道。我親眼見證或聽聞因移民引致家庭破裂的例子不少，今天正在考慮移民的朋友值得加深了解。香港第二波移民潮在八九六四之後出現，跟着到九七年又一高潮。結果也是差不多，男的回流當「太空人」，女的繼續居留彼邦帶孩子的例子也甚多。

這兩股移民潮大約在九七回歸前後停止了。九七回歸並沒有發生大家預期的大變動，香港還是保持原來的樣子。本來要移民外地者不走了，已遷移出外的家庭舉家回流，下一代在港結婚生子，不少人雖還保留外國護照，但那只是出外旅行的旅遊證件。

今次的第三波移民潮原因各異，有人說是因為特區政府漸轉高壓，北京加強控制減少市民的生活空間；也有人說反對派的暴力行動愈演愈烈，外出無日安寧，政治滲入校園，下一代的學校教育變得偏激，不如移居外國圖個清靜。第三波移民潮結果如何？會否又是再一次去後再回流？