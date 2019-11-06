中央三令五申止暴制亂，但別說各政府部門陽奉陰違，公務員及紀律部隊人員甚至涉嫌參與非法集會及襲警等罪名被捕。亂象還遠不止此，日前律政司檢控官寫錯涉管有過百枚汽油彈案的被告姓名及控罪，致令其中三人當庭獲釋，低級錯誤令人嘆為觀止。

「警察拉人、司法放人」早非新聞，現在又加上律政司甩轆漏招，叫警方日後還如何執法？港府還談何止暴制亂？連這麼基本的事也會搞錯，身為律政司之首的鄭若驊該當何罪？鄭若驊必須向公眾交代如何懲處涉事檢控官，若能不稱官應即時炒魷，否則請她一力承擔責任，躝屍趷路。

可以看見，早前已有檢控官在社交平台向暴徒教路如何逃避檢控，打着法治反法治，完全沒有公平公正可言。更令人側目的是，事件被踢爆後居然沒有懲罰，只是調職，律政司內部之烏煙瘴氣，有目共睹。

更別說律政司一直充當反對派的司法保護傘，長毛又好，乳鴿又好，犯法永遠不會有事。鄭若驊更公然放生漢奸黎的政治黑金案，佔中案又一直不檢控，就連刑恐東方報業集團記者案都石沉大海。再加上今次的甩轆事件，律政司之無能，可見一斑。

說來唏噓，司法界本應維護公平正義，可惜在香港卻成為一切亂象之源，律政司不用說，梁家傑、戴耀廷之流更同暴徒沆瀣一氣，就連拒認同其歪理的行家，他們也千方百計打壓。

大律師公會原副主席因為不齒公會對示威者暴力視而不見，憤而辭職，旋即遭一眾黃色大狀群起攻之。連如此溫和的表態都不能接受，這些口說民主法治的「藍血人」，真的懂得民主法治嗎？

外界更在此時盛傳原副主席想做新一任律政司司長，才突然由黃變藍云云。陰謀論滿天飛，他們就是不信司法界還有眼睛雪亮的人、還有人會拒絕同流合污。香港沉淪到今日的地步，原因是甚麼，你懂的。