我問在反修例運動中走在前線的年輕人，如果要在抗爭對象中排座次，順序是如何？答曰：第一是警察，第二是特首林鄭月娥，第三是北京政權。跟我接觸的「勇武派」年輕人不會很多，上述排列只是他們觀察「黃絲」行列後，自己評估的結果，不一定能代表大多數人的意見。但我認為雖不中亦不遠，此刻不少香港人最憎惡的對象，排在最前的大抵不是京人，而是跟自己不同陣營的港人。

「港人治港」是香港人自己爭取得來的，爭取到了，如今又歇斯底里地反對，這不是自打嘴巴嗎？很多香港人說中央沒有落實港人治港，那是誤會，港人治港的意思不是讓港人自治，就算落實了「真普選」，根據《基本法》規定，中央對香港行政長官擁有最終任命權，不是無論選出任何一個香港人，北京都一定要接受，這一點在當年《基本法》制訂時，香港人是認同的。

當年，香港人爭取港人治港，只是不希望由京人來管治，覺得選一個土生土長的港人任特首，大家同聲同氣，市民就會較安心。中央沒有欺騙我們，回歸後歷任特首都是香港人，現任特首林鄭月娥就更加是殖民地教育下標準的菁英分子，香港大學出身，滿口流利英語，百分百在履行着港人治港。但如今這個香港人偏偏遭到大量的香港人圍攻，對她的厭惡猶甚於中共政權。呵呵！既是如此，何不當日港人就接受京人治港？

不少香港人對內地的武裝部隊畏如蛇蠍，中央深知香港人心意，亦充分尊重，故雖然有解放軍駐港，但一直採取封閉式管理。本地的內部保安工作，完全由香港人組成的警隊負責，而香港警隊在世界上，是素以服務優良和文明有禮著稱。

到了今天，不少香港人最仇恨的對象竟然是香港人自己，這仇恨的原因真是合理嗎？很值得大家深思。