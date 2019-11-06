「廟堂之上，朽木為官，殿陛之間，禽獸食祿」，呢十六個字，正正是林鄭及其管治班子的切實寫照！尤其嗰位自去年一月上任嘅「避政司司長」鄭若驊，一味霸住毛坑不拉矢，一拉，又搞到一褲都係，老朽都真係冇眼睇矣！

呢！最近避政司嘅甩轆事件簿又添多一件瘀事，大家一睇，就明白點解佢民望一直跌趴街，而有「墊司底」之稱，其民望真係低到用強力起重機操作都吊唔起！呢！最近呢單真係錯到離晒罩！警方早前喺灣仔搗破一個懷疑軍火武器庫，檢獲逾百個汽油彈，事後四男一女同被控一項管有爆炸品罪，案件日前在東區法院提訊。阿哥，搗破單咁驚人嘅軍火武器庫，幾咁振奮人心啊！

唉！可惜辯方發現律政司出現「小學雞錯誤」，竟然喺控罪書和同意檢控同意書上，打錯其中一名被告嘅姓名，仲有啊！中、英文嘅控罪不同。控方承認係律政司人員手民之誤……最終只好撤回控罪，三名應訊的被告當庭獲釋。警方隨即又派出大批防暴警察到法院，三名獲釋嘅男被告步出法庭後，隨即又被捕帶走！

嘞！有大律師就批評，檢控書寫錯被告姓名「一單都嫌多」！老朽都納悶，出高過美國總統人工嘅律政司，連檢控書被告人嗰名都可以搞錯！而且中、英文控罪又唔同，一錯再錯，究竟佢哋醒未啊？特區政府依家喺反修例風暴中陷水深火熱，家陣烈火暴行不斷升級，「私了」愈「私」愈血腥，被捕嘅示威人士已突破三千，可惜一個都未曾被定罪！作為律政司司長，你不但冇想方設法加快檢控工作！反而警方偵破一個火藥庫，拉咗人，你卻喺控罪書上打錯人名，甩漏成咁，醜出國際，司底驊如果知個「醜」字點寫，應出來鞠躬道歉，而後自己問責下台！喺日、韓應是切腹謝罪！講真，避政司司長大事做不了，小事做不好！官不稱職，德不配位，你同林鄭攬炒，香港人只能陪葬，太悲壯了吧！