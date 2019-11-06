智利國內暴亂頻仍社會動盪，該國總統宣布放棄在十一月十六日於當地舉行的亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖峰會等重要會議，亦令中美領袖趁出席該個會議時簽訂已經談判好的中美貿易首階段協議有變。美國總統特朗普迅速提出邀請國家主席習近平到美本土的艾奧瓦州（Iowa）簽協議，現正等候北京的回覆，他相信北京會接受該安排。是否一如特朗普所想仍是未知之數，但特朗普提出這個建議，可謂盡顯商家特性，有着數就攞盡，不會浪費每一個提高個人聲望及支持選舉的機會。

搶奪主場之利是第一個甜頭，在美國簽訂中美貿易協議，而不是在中立國家趁開會時簽訂，特朗普坐收主場之利，中國人傳統美德是作客會禮讓一點，變相促成特朗普主人翁身份，這是主場的主導着數。

撈一大把選票支持成為另一個目標，艾奧瓦州是農業大州份，大豆、玉米及豬肉製品的大生產區，玉米及豬肉產量是全美國第一，大豆也是美國第二大生產地。該個以農業營生的州份在今次中美貿易戰備受打擊，關稅令出口大豆價格幾近兩成跌幅，雖然美國政府有補貼，但只能蝕少些卻無法賺錢。今次達成中美貿易協議，最大受益者當然是艾奧瓦州的農民，若在這個地點簽協議，農民及倚仗農業維生的選民，全歸特朗普所有。

穩奪艾奧瓦州在總統選舉上屬於特朗普為未來鋪路，過去在該州份勝出的候選人，都會當上總統，例如○八年及一二年奧巴馬在這州取勝，特朗普在一六年大選亦為共和黨奪得艾奧瓦州的控制權。所以在這個州份簽訂對農民極之有利的貿易協議，對箍緊選票無往而不利。

反過來是北京會否讓特朗普獲取一切着數，先打破特朗普強要主導及爭取主場，以內地舉辦國際展覽及會議的能力，短時間內就可以選出簽訂協議的地點，根本不需要讓特朗普商家式謀算成功。