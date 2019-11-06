近日，多間院校出現學生包圍學校管理層的事件，並要求與負責人對話。若然校方不能作出令學生滿意的答覆時，有部分人士竟會將「行動升級」，甚至對校園的設施展開刑事毀壞，做法簡直過分及令人異常費解。就此，校方理應「是其是、非其非」，面對學生暴力威嚇，實應採取行動加以教化。

過去幾周，知專設計學院的學生就某同學逝世的緣故圍堵學校管理層，要求校方公開相關的閉路電視片段。校方已多次向學生解釋，由於內容涉及個人資料，難以將相關片段完全公開，並呼籲學生以和平理性看待問題，或可以「一人一信」的方式，請求死因裁判法庭展開聆訊。然而，學生顯然沒有理會校方建議，倣效街外暴徒的不法行為，摧毀校內閉路電視後，對多間教室的設備進行破壞。

期間，防暴警察趕赴現場調查事件，而校方亦顧及學生的感受，婉拒讓警察進入校內維持秩序。事後，有傳媒指學生只是替校園進行「裝修」，但明顯是證據確鑿的刑事毀壞，如此不負責任的論述，實在令人相當氣憤。另外，我亦相信校方當時是陷於兩難的局面，一方面擔心學生行為失控，一方面亦擔心學生因而被捕或被控。但他們的學生不是小學生，應能分辨甚麼事是合法或違法。若他們鋌而走險，理應承擔應有的法律後果。

於唐朝文學家韓愈的《師說》中，指「師者，所以傳道、受業、解惑也」，意即老師不但要向學生傳授專業技能，還要以長輩的身份教導做人的道理。看看今天香港眾多的高等院校或中學，有些院校對學生「暴行」處處忍讓，實在已與縱容或包庇相差不遠，長遠只會令社會受到傷害。

我們明白，作為教學人員或管理層，可能本身也有自己的政治立場。支持政府也好，反對政府也好，都是大家自由的選擇。不過，面對學生一些不應該，甚至不合法的行為，作為長輩是應該站出來制止的。每每學生團結起來，就能以群眾壓力迫使校方就範，久而久之將會令他們誤以為「誰大誰惡誰有理」。教育，有「教」有「育」，亦要「傳道解惑」，老師們真的不能再如此軟弱下去。

記得兩年前，香港專業進修學校陳卓禧校長，堅持訓斥一班不尊重國歌的畢業生。當日在畢業禮上，有學生在奏播國歌時拒絕肅立，明顯就是挑戰國歌及學校的權威。事後，陳校長更與該批學生對話，直斥他們種種不應該的行為。如此擲地有聲的回應，不但是讓學生有所反思，更重要的是維持教師們應有的權威。近日，香港公開大學的黃玉山校長拒絕應學生要求坐在地上及譴責警隊；另外，香港理工大學滕錦光校長，亦拒絕與戴口罩畢業生握手。兩位校長同樣獲得許多人士的支持。

事實上，學校校園應是一個互相尊重的地方，不應時時刻刻也將政治事件搬到枱上，也不應以脅迫手法強加思想於他人身上。教育界是社會上重要的行業，老師們終究只想討好學生，還是堅持教導他們，其實是可以選擇的。當面對違法的事情，就應出手干預，以免學生誤入歧途。