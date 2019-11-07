產評：商舖住宅兩極走　樓市失衡埋禍根

港府火上澆油下，香港住宅交投明顯轉活。但另一邊廂，包括寫字樓及舖位等商用物業市道卻表現低迷，地舖業主蝕到喊住走。商、住物業價格各走極端，進一步凸顯在經濟逆風下，住宅樓價泡沫白熱化的風險正不斷升溫。所謂「物極必反」，樓市扭曲狀況終究要修正，到時又不知要蒸發多少香港人的血汗錢！

香港示威衝突不斷，重創旅遊及零售業，令商舖物業亦頓時貶值。過去五個月，全港各區錄得多宗街舖買賣蝕讓個案，超過一半帳面蝕逾一成，其中更有旺區地舖勁蝕接近六成轉手，「災情」嚴重程度歷來罕見。此外，十月寫字樓租賃宗數按月相若，但租金總值卻大減29%，反映租金跌勢加劇；另港島五個核心區甲級商廈空置率飆升，顯見寫字樓市道正進入寒冬。

然而，住宅物業卻因放寬按揭而轉趨火熱。土地註冊處資料顯示，十月住宅樓宇買賣合約逾四千宗，按月升44%；住宅樓宇買賣合約總值407億元，按月增約47%，可謂價量齊升。其中，二手住宅註冊量按月增幅達26%，各大屋苑成交價回升。

港府放寬樓宇按揭門檻托市，首置客上車所需的首期資金變相下降，樓市供應沒增加，但有條件上車的用家卻多了，加上美國減息，香港三大發鈔行急着降低最優惠利率以響應政府政策，結果造就百業蕭條、經濟衰退下，住宅樓價卻強勁反彈的怪現象！

事有必至，理有固然。香港未來數年的住宅供應嚴重短缺，官員只是將公營房屋數字左搬右砌，魚目混珠，根本沒有實際方法應對住宅供應不足的問題，變相是已露底牌。

另一方面，港府選擇透過托樓市來支持經濟，可這樣受苦的始終是企業和小市民，生意和收入已不穩，還要捱高樓價，相信年底前會有更多中小型企業因撐不住而結業，後果是失業潮復現。商用物業市道慘烈，足證營商環境惡劣。如此情況下降低首置入場門檻，為樓市強打興奮劑，究竟是福是禍，歷史自有分曉。

商住樓價兩極，充分顯示樓市失衡。所謂「全則必缺、極則必反、盈則必虧」，事物發展到極端，就會如鐘擺般向另一邊發展。這個道理，不難理解。港府不但無能，且目光短淺，一舉一動，無助解決深層次問題，更進一步深化危機，他日樓市爆煲，破壞力只會更大。政經敗局無盡頭，百年基業一旦休。香港不斷沉淪，難道真的是宿命？