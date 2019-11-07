正論：三權不盡責　止暴無了期

聽鑼聽聲，聽話聽音。繼國家主席習近平在北京會見特首林鄭月娥後，主管港澳事務的國務院副總理韓正亦接見了林鄭，除了明言止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，更直接指出這是「香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識」，為反修例風暴爆發五個月來，首次有國家領導人點明香港三權問題。不滿之情溢於言表，有目共睹。

儘管韓正強調，中央一如既往堅定支持特區政府和警隊，以及對林鄭和特區政府的工作予以充分肯定，但明眼人都知這不過是客套話而已。事實擺在眼前，港府在這五個月來被動應對，無所作為，以致暴力不斷升級，暴亂不斷失控，中資商戶惶惶不可終日，市民活在水深火熱之中。如果林鄭政府真的有「率領特區政府做大量艱辛工作」、「千方百計穩控局勢」，還須勞煩領導人一而再、再而三喊話督促嗎？

由四中全會公報提出「健全依《憲法》及《基本法》對特區行使全面管治權制度」，到國家領導人三令五申止暴制亂為當務之急，再到明確提出這是三權的共同責任和最大共識，足見中央對現時香港的局面已有充分掌握，深明病根正是三權各有各亂、互拖後腿。然則，三權之亂並非一朝一夕之事，既是英國人回歸前埋下的地雷發揮作用，也是港人無能治港的惡果，正如本報多次指出，中央若不果斷對兩制動大手術，擴大港人治港的「港人」定義，北望治港人才，奪回司法刀把子，甚至讓京官治港，說得多麼煞有介事也是徒勞。

一言以蔽之，特區之敗，由官邪也。港府高官在這場顏色革命中表現軟弱，暴亂甫爆發即急不及待投降跪低，做完落閘政府又做關門警總，既輸人又輸陣，簡直不知所謂。高官綏靖投降也就罷了，更不堪的是連公務員也無法管束。香港自殖民地時代便講求公務員政治中立，但回歸後走樣變形，連月來既有公務員集會反政府，又有公務員在網絡上載委任證與政府割席，甚至淪為暴徒。近日一名任職禮賓處的助理文書主任，以及一名現役消防員涉及參與非法集會和襲警等罪名被捕，正是港府禮崩樂壞的明證。至於每年耗費十億公帑營運的香港電台為暴徒保駕護航，反政府不遺餘力，更是吃飯砸鍋的完美示範。

最令人側目的是，作為公務員之首的政務司司長張建宗對於公務員知法犯法、吃飯砸鍋居然無動於衷，除了撇清關係，否認被捕助理文書主任隸屬政務司司長私人辦公室，就只知遺憾了事，頂多是不痛不癢地要求公務員參與集會要留心，不要同政府對着幹。既沒有懲罰，又沒有後果，無異於縱容默許，這就難怪整個特區政府由上到下皆離心離德，陽奉陰違。連港府第二把交椅也毫無分寸，止暴制亂遙遙無期，豈是無因。

立法之亂更是罄竹難書。反對派政客一直站在反中亂港最前線，今次的反修例暴亂之所以沒完沒了，他們推波助瀾、明縱暗護、出謀獻策「居功至偉」。君不見，每次暴力衝擊現場，總有這些政客的身影，煽風點火，掩護暴徒。更離譜的是，政客歪理連篇，不是說「暴力或能解決問題」，就是以「死物論」為暴徒開脫，至今拒絕同暴力割席，終致暴力遍地開花。

尤有甚者，立法會好不容易復會，反對派也是有破壞無建設，千方百計阻止會議進行，以致復會短時間內已多次流會。而建制派亦好不了多少，暴亂期間一盤散沙，大難臨頭各自飛。代表立法權的政客不是黨同伐異就是明哲保身，港府兵敗如山倒又何足為奇。

當然，暴亂無法平息的最大關鍵還在於「警察拉人，司法放人」。這個問題早於佔中已經浮面，現在更是變本加厲。警方至今拘捕逾三千名暴徒，但檢控只有區區五百人，檢控率僅得一成七，而且至今沒有一名暴徒被判刑。甚至乎，連侮辱國旗也是輕判社服令了事，律政司對於外界要求上訴的呼聲置若罔聞，日前甚至連檢控書都寫錯，以致多名管有汽油彈的被告當庭獲釋，簡直就是烏煙瘴氣。更別說司法向來對反中亂港者網開一面，「叛國禍港四人幫」之首、黑金金主、佔中及反修例總指揮壹傳媒黎智英一直逍遙法外，就是最佳例證。最近甚至傳出律政司欲特赦暴徒，棄法治與公義於不顧，與其說是止暴制亂，不如說是助紂為虐，暴亂不知伊於胡底，司法庇奸護惡說明一切。

最可悲的是，香港明明是中國一個特別行政區，偏偏中央懼怕被西方指指點點，一直不敢端正主人家的態度，現在只能「使把口」催促港府止暴制亂。結果不旋踵，反對派政客即跳出來批評韓正不應指示司法判決，強調司法制度屬於香港自己擁有的權利云云。司法獨立變成司法獨大，反對派以兩制凌駕一國，中央無可奈何，特區焉能不亂？兩制焉能不敗？

腥風血雨愁煞人。區議會選舉很快就會舉行，意味反對派奪權大戲即將進入戲肉，只要區議會失守，接着的立法會選舉和特首選委會選舉勢必一條龍直搗，最終實現造王大計，擺脫中央管治。昨日有建制派候選人在街頭遇襲，顯見香港已淪為危城，白色恐怖瀰漫，選舉沒有公平公正可言，但港府除了蒼白無力的譴責，再無其他作為。止暴制亂固然是三權共同的責任，但顯然不是三權的最大共識，中央的寄望會否落空，令人憂慮，令人惆悵。