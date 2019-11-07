世界視線：伊斯蘭國死不僵　美反恐戰留尾巴

美軍特種部隊成功擊殺極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪，成為美國總統特朗普近日不斷吹噓政績的資本。然而，大家看到的是IS「一雞死，一雞鳴」，旋即宣布新繼任人選。另一方面，隨着美軍撤出敍利亞北部，原本受當地庫爾德族武裝分子控制的IS成員，儼如無掩雞籠被「大放生」，其去向對美國反恐戰成效的影響，相當關鍵。

美國參議院情報委員會的民主、共和兩黨成員聯名致信國家情報總監馬圭爾，表達對敍利亞北部IS囚犯當中有多少人逃脫的關注。自從華府對土耳其攻打庫爾德人大開綠燈以後，庫爾德人被迫撤出原來的控制區，連同原本被他們拘禁的IS戰俘，亦趁亂逃跑。這些人的具體數字為何，眾說紛紜，有指總數約為一萬人，其中包括二千名來自中東以及歐洲的「聖戰分子」；而據庫族武裝的說法，當地七所監獄共關押一萬二千名IS戰俘，敍利亞和伊拉克以外的外國人佔四千人，來自歐洲國家約八百人。

上述參議院情報委員會成員的信中形容，這些IS戰俘屬「中堅」（hard core）恐怖分子，不少人精通製造炸彈、文宣工作以至組織策劃恐襲。

聯署信牽頭人、民主黨維珍尼亞州參議員沃納和共和黨緬因州參議員柯林斯指出，當年阿蓋德組織被美國打至奄奄一息，其後部分在伊拉克被囚的成員成功逃脫，成為後來IS組織的核心成員，華府如果對在敍利亞流竄的IS恐怖分子掉以輕心，歷史將有可能重演。

事實上，日前就有報道指，IS武裝分子正逃離敍利亞，在伊拉克北部無人管控的山區安身。該地區的一端由庫爾德族武裝分子巡邏，另一端則由伊拉克軍隊控制，儘管人數只有區區數百人，但破壞力絕對不容小覷。另一方面，美國國防部月前一份報告披露，IS在敍利亞和伊拉克有接近二萬名地下成員，其中又以在伊拉克的組織更為堅固。伊拉克目前正被聲勢浩大的反政府示威弄得焦頭爛額，一旦加上IS攪局，後果不堪設想。