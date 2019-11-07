神州觀察：中美角力台海　北京直面民意

台灣明年一月大選日期臨近，中美亦在台海角力，美軍一架MC130型運輸機日前穿越台灣海峽，持續發出力挺民進黨政府的信號，中國大陸則一改之前武力震懾手段，轉而直接面對台灣民眾，釋放惠台政策。

大陸國台辦等二十個部門日前聯合推出「惠台二十六條措施」，針對台資企業與一般台灣民眾，在台企部分，主要有台企可同等參與大陸重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；涉及台灣民眾部分，包括為台灣同胞在領事保護、農業合作、交通出行、購房資格、文化體育等方面提供更多便利和支持。

這是繼去年「惠台三十一條措施」之後，大陸再就對台政策出招。簡言之，將給予台灣企業和人民在大陸更多的同等待遇，讓他們分享大陸發展的機遇。北京白紙黑字寫下對台商和赴大陸台灣民眾的承諾，當然是希望持續以經濟誘因爭取民心，這與台灣官方正在修訂「中共代理人法」限制兩岸交流，形成強烈對比。

值得觀察的是，大陸惠台措施接連推出，不僅是繞過台灣當局與公權力，也不象徵式的與國民黨「協商」而直接出招，讓台灣民眾直接享有兩岸和平紅利，沒有附加條件，不提統獨，不分藍綠，都能享受，顯示北京爭取台灣民心方面，不再注重意識形態，而是轉而促進兩岸融合發展，以此抵銷民進黨政府推動「柔性台獨」以及製造兩岸對立的負面影響。

反觀美國和蔡英文政府，則不斷操作意識形態，升溫台海緊張局勢，除了蔡政府不斷煽動仇中恐中情緒，挑起兩岸對立外，美國就頻頻挑戰「一中」底線，強化美台官方關係，軍艦飛機也頻頻在台海亮相，近日更聯手多國與台灣舉行網絡安全聯合演練，目標直指大陸。

美國的舉動基本上等於公開在挺蔡英文連任，不過，北京的動作卻未必一定是挺國民黨。事實上，國民黨之前執政八年，雖然兩岸關係緩和，卻拒絕討論統一問題，大陸讓利送禮亦未真正惠及台灣民眾。另一方面，國民黨在主權意識上愈來愈向獨派靠攏，包括在香港以及一國兩制議題上與民進黨同聲同氣，支持反修例示威，譴責大陸。

北京今次釋放利多，直接爭取台灣民意，顯然表明大陸已不寄望於台灣執政當局以及國民黨是否執政，無論明年島內政治局勢如何變化，大陸將始終貫徹促進融合發展、和平統一的大政方針。

目前兩岸關係前景依然嚴峻，但現實卻是，台灣只能期望美國庇蔭，惟美國的所有涉台法案都不能保證美軍出兵台海，而大陸年初已拋出一國兩制台灣方案，未來是要和平還是戰爭，最終都將由台灣民眾作出選擇。