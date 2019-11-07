功夫茶：東網勢盛紅勝火　雄飛奮起不可擋

說書先生走江湖，憑的是一張嘴；東方報業集團雄飛奮起，憑的是務實拚搏精神，與時俱進，咁就難怪九月二十五日隆重開台嘅《東網新聞台》贏盡口碑，一秒通全球華人，東網常在手，天下我擁有！收視勁升兼且深得廣大觀眾、廣告商以至全球華人力撐追捧，就係咁解！

嗱，功夫茶又有好嘢同大家分享，《東網新聞台》自從今個月開始提供廿四小時直播，方便觀眾隨時隨地跟進最新本港、兩岸及國際重點新聞；緊接住係新聞台加強主播陣容，由三人倍增至六人，佢哋全部都係經驗豐富嘅新聞從業員，個個魅力登場，當中更不乏女神級主播！各位街坊，你只要點擊東網APP上方Menu bar嘅「電視」按鈕，進入新聞台版面後，便可收看廿四小時直播節目，緊貼全球步伐！包你有「海闊從魚躍，天空任鳥飛」嘅過癮體驗！一字記之曰，就係「爽」啊！

喂，阿哥，功夫茶唔係王婆上身，自賣自誇啊！呢，廿四小時直播首三日，平均每日瀏覽次數有逾十二萬五千，較十月嘅七萬一千多瀏覽次數勁升七成六，犀利啩！仲有焦點節目「東網正點新聞」延長播放時段，由上午十一時開播至晚上十一時，每小時更新，絕無炒冷飯。同時加插「新聞快訊」同埋專題報道，財經消息亦會於不同時段播出，照顧各階層觀眾需要，收視梗係好似坐火箭咁飆升喇！

仲有東網獨家製作嘅時事評論節目，觀點獨到，分析精闢，絕對不容錯過。東網又歡迎觀眾提供有趣短片，讓笑聲一起分享！秋月揚東輝，萬化齊開心，不亦樂乎？東網放眼世界關心全球更關心你，這就難怪東網全球總瀏覽量一直急升，八月更突破八億，令仝人鼓舞！

有道是「風應節而變，雞知時而鳴」，風應節氣而改向，永不失時，就像雞知旦而鳴，唔會因為風雨如晦而不啼。呢種有承擔嘅態度，正是東方報業集團嘅精誠所在。自反修例風暴爆發以來，東網記者喺硝煙瀰漫、烈火街頭履行天職，發揮第四權，拚搏精神猶如戰地記者，至今已有三十多人受傷，不過佢哋依然無畏無懼，第一時間緊貼現場傳給大家即時真相，吸引港人及關注本港局勢嘅海外華人追看！

《東網新聞台》華麗登場不過一個多月，雄飛奮進，勢不可擋，東方報業集團為報答觀眾厚愛，最近更即時添置數碼影像合成系統，媲美電視台。功夫茶相信，觀眾嘅熱烈支持和反應，必使仝人更瞓身做好每一個環節。功夫茶都係嗰句：衷心感謝大家支持！東網傲視全球，全賴有你！