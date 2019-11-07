香港近來潮流興交代。警察要交代、政府要交代、特首要交代。在大學裏，也要學校交代、校長交代。但是，為甚麼要交代？對誰交代？交代甚麼？提出要交代的人似乎是搞不清楚，也無意弄清楚，只是人云亦云地要求交代，卻不知道究竟是誰先提出來的、為了甚麼目的。

今次反修例事件，正暴露了參與者與支持者的無知、糊塗。不管他們是大學生、大學教授、大律師，或政府現任或前任高官，思維沒有分別，只是機械式地要求交代。

交代甚麼呢？是事實的真相？這是可以一句話、一個人就可以交代清楚嗎？真相涉及罪案，需要仔細、認真的調查剖析。這不是示威遊行所可以壓迫出來，需要專家、專業人士和法官的研究審核。而一進入司法程序，靠人多勢眾聲大便可以解決嗎？

交代若是責任的話，便涉及權責制度和相關的程序，有一定的範圍，不是向任何人都可問責。例如政府和主要官員的交代，便是向憲法制度下的機構──立法會和立法會內外有關的委員會交代，也要向中央政府交代。警察的交代則是循保安局系統的交代，或許還可以加上監警會的投訴機制。為甚麼要向一群蒙面的示威者和暴亂者交代呢？他們是公民、選民嗎？有何證據？他們代表社會大眾嗎？怎樣代表？代表多少人？

政府當然可以就任何政策向社會公告，選擇權在政府，監督權在立法會與中央政府，不是示威遊行暴亂所可以屈折。這才是民主與法制，不是暴民式的騷動。特別是政府有關部門公開解釋闡述之後，是誰決定政府交代足夠或不足夠呢？當然不是不明來歷的少數人。

在學校，有一定的制度，學校當局並不需要向學生或離校的校友交代。學校是教育機構，不是政治群體，學生是來受教育，屬一段時間的過客，校友只是感情關係，並沒有在學校內的權責。校長向學生負責，主要是教學和他們在校內的安全，負責對象是家長，不是學生本身。學校，包括大學的校長，要交代的是學校的治理部門，例如校董會，而不是學生會，更不是少數蒙面或不蒙面的學生。

例如，知專學生身亡，學校要提供資訊給警察和法庭，讓後者調查和決定死因，整個過程是專業的調查審判，並不需要把可能證物或其他相關資料公布。知專的學生與校友沒有權利要學校當局向他們交代過程，這些學生也沒有權利和能力來作任何判斷。

否定現有的制度程序，否定專業調查審判，只是無政府主義，實質是找藉口來搗亂，破壞社會。