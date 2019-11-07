習近平日前在上海會見了林鄭月娥，官媒公開報道的講話主要有三點。一是習近平表示：「香港修例風波已持續了五個月，你帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對你是高度信任的，對你和管治團隊的工作是充分肯定的。」習近平這番評價令人詫異，特別是令身受暴亂之害五個月未能脫離苦海的香港市民詫異。誰看到了「穩控局面」？誰感受到了「改善社會氣氛」？恰恰是，五個月來暴亂不止，整個局面「大失控」，社會氣氛「狂暴戾」。這樣的工作能夠「充分肯定」？這樣的特首能夠「高度信任」？而習近平讚揚林鄭月娥「恪盡職守」，倒是讓人讀出了一點皮裏陽秋的味道。

反修例風暴以來，行政長官的「職守」，對林鄭而言早就出了問題。首先她要為這場風波的突如其來負起主體責任，而她沒有負。其次，風波一起，暴亂一生，她應採取有效有力的措施平息風波暴亂，但她沒有做，反而跪低投降。其三，中央發出當務之急是「止暴制亂」的指令後，林鄭依然拖拉辦事，無能無力，致使暴亂愈演愈烈，她的職守就是這樣恪盡的嗎？

二是習近平對林鄭說，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務，依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。看來，習近平對林鄭的工作雖然「充分肯定」，但對他們至今未能止暴制亂，未能完成這項「當前最重要的任務」並不滿意，督促其「盡快」完成，而制暴懲暴「要堅定不移」，是在警示她不可瞻前顧後，猶豫不決，特別是對「懲治暴力活動」，五個月警察已拘捕了三千多暴亂分子，至今無一判刑，此說明林鄭團隊在這方面很有問題，習近平的「懲治暴力活動」之說有的放矢也。

三是習近平對林鄭說，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。「搞對話」一向是香江府衙的拿手好戲、公關伎倆，今次風暴中林鄭又玩了一次，然而屁用不管，反中亂港氣燄更囂，令場外暴亂更烈，林鄭實弄巧成拙，求榮反辱也。