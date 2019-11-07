聽話聽聲，聽鑼聽音。中央要求香港加強國民教育以及《憲法》和《基本法》教育，增強國家意識和愛國精神，其實就是暗指港府這方面做得不好。港產官僚有何回應？教育局局長楊潤雄漫不經心地表示，本港教育界一直有推行國民教育。這分明是自欺欺人，如果香港一直有推行國民教育，怎會有這麼多學生仇視自己的國家民族？又怎會有這麼多學生淪為黑衣暴徒？

推行國民教育是國際慣例，即使強調個人自由的美國也不例外，學生從小就被灌輸愛國思想，不少中小學每天舉行升旗禮，且在課室懸掛國旗。唯獨香港的國民教育被視為洪水猛獸，更被反對派扭曲為洗腦教育，一直無法推行。相反，反對派利用通識教育進行反中反共宣傳，令無數學生受到洗腦，以致對國家充滿仇視。

在反修例暴亂中被捕的三千多人，學生佔了四成，當中不少是未成年人，有的更只有十三歲，他們心智尚未成熟，無法分辨是非對錯，為何如此暴戾？仇恨從何而來？顯而易見，這就是缺乏國民教育所致，也是反對派洗腦所致。

傳統名校聖保羅男女中學日前向家長發信，禁止學生在校內宣示政治立場及參與非法集會，希望學生在不受干擾的情況下專注學習。這本是天經地義的事，是對家長和學生負責任的行為，沒想到受到部分學校批評，指該校箝制學生表達意見，更指應該讓學生不必再活於槍林彈雨之中學習云云。這就奇了，學生進入學校讀書，到底是為了表達意見，還是為了學習知識？如果說「學生活於槍林彈雨之中學習」，那也是學校自己造成，他們把政治甚至暴力引入校園，學生怎麼可能安靜學習？不是說學生不能表達意見，而是說應該先學好知識，具備獨立思考能力，才能分辨是非對錯。

歸根究柢，香港問題的癥結在於教育失敗，港產官僚文過飾非，避重就輕，恰恰反映他們苟且避事。