香港社會撕裂情況十分嚴重，不單止警民衝突，而且人民打人民，「私了」浴血街頭屢見不鮮，血腥程度日益增加，昨日又有建制派議員遇襲，距離第一條人命恐怕不遠矣。

市民之間矛盾加深，甚至是公務員團隊內亦出現嚴重的分化，警隊現時被委以止暴制亂重任，但又惹人質疑警權過大，濫暴濫捕。據聞其他紀律部隊內都有人不滿警隊獨大，民間記者會日前便有一批人蒙面化名，聲稱是紀律部隊的人員，公開聲討警察，甚至說恥與為伍，劃清界線。這群疑似公僕明顯是支持示威者，食碗面反碗底，與政府對着幹。整個公務員團隊內充斥極黃派，多次在網絡上有不同部門人員上載工作證圖片表態反修例。雖然沒有方法可以知道大約的比例，但顯然絕非小數目。公僕「叛徒」藏頭露尾，深怕曝光會影響自己的工作，但若是重要關頭便會出手，從堡壘內部攻破。律政司部門內便懷疑有很多人「身在漢營心在曹」，早前有疑似檢控官在社交平台向示威者教路如何避開執法，引起全城聲討，但管理層姑息縱容，只是把此人調職了事。近期律政司多次出現檢控工作錯誤，若不是內鬼作祟，又如何解釋那些小學雞才會犯的錯誤呢？

上星期又有一名在行政署禮賓處任職的文書人員參加非法集會被捕，政務司司長張建宗立即出來澄清並非其辦公室職員，並提醒公務員要保持政治中立。撇除隱藏的離心分子，很多在政府打工的人就是中立得太過置身事外，保持距離，漠不關心，看見警察在前線與示威者衝突，飽受市民唾罵，自己更加要劃清界線，免受牽連。事實上，自從林鄭月娥出任特首，不但「成功」撕裂香港社會，甚至公務員團隊也分裂不堪，施政障礙重重。整個建制陣營一盤散沙，腹背受敵，還有外部勢力入侵，管治權危如累卵，還能捱得多久？