傳媒報道，習近平趁出席上海的中國國際進口博覽會機會，接見了香港特首林鄭月娥，聽她關於香港近期局勢的匯報後，對她和特區政府的工作加以肯定。傳媒總結這次會面的評論是，中央對特區政府「高度信任，充分肯定」。早前曾有報道說中央政府打算撤換特首，而且列舉候選接任人名字，如唐英年、陳德霖都見拿出來議論。全國人大常委譚耀宗說，這次會面帶出來的訊息，證明撤換特首的說法只是謠言，並不可信。

我這裏沒有獨家內幕消息，不打算對傳言諸多臆度。不過，依常理分析，如果中央打算更換香港特首，斷不會在未敲定合適接任人選前放出風聲，原因是現任特首和現屆特區政府還在處理反修例風波引發的社會暴亂，何時結束仍屬未知之數，平息社會暴亂的工作非常艱巨，特區政府需要緊密團結，集中力量，切忌互相猜忌，一盤散沙；突然宣布撤換特首，重組管治班子，肯定會令現時的管治班子放軟手腳，無心戀戰。這些更換特首傳言只會擾亂軍心，無助團結，對平息社會暴亂不利。

不妨回望董建華下台的例子，他是在二○○二年成功連任後，到○三年因二十三條立法引起眾多市民不滿，出現五十萬人上街擱置立法後，中央政府開始醞釀換特首，結果要等到○五年才最後拍板，宣布接納董以健康為由請辭。在正式宣布董建華請辭前，中央政府一直表示對他充分肯定，絕對沒有透露有意換人，也未見有人放風，透露中央正在考慮的人選。

對中央是否會更換林鄭特首亦可作如是觀。林鄭處理反修例風波的表現，在香港的評價確實欠佳。反對派固然極盡詆毀辱罵，建制派也因她立場不夠堅定、決策不夠果斷、未能表現有效率平息暴亂而對她不滿。所以，若中央撤換特首，大概沒有幾多人會惋惜。問題是，現今香港暴亂未見有平息迹象，群眾聚集、街頭騷亂、破壞公共設施、攻擊商舖等行為依然每周重複。我認為，中央政府在這個困難時刻，絕對不會對特首和特區政府的支持作任何減縮，也不可能在此社會動盪之際公開表示正在另作安排。

如今回顧早前有關更換特首的傳言，會不會是香港某些建制派政黨有意放消息出來試水溫，既看看中央政府是否對林鄭不信任，已經開始物色特首繼任人選，也看看某些政治光譜的候選人是否可能得到中央祝福。這些政黨也同時在測試香港政界和輿論界的風向，看看他們屬意的人選是否會因為政治色彩不明顯不突出，較容易為反對派及建制派兩方接受。