向來言論惹火的建制派區選候選人昨日在街頭遇襲，令人震驚，幸好傷勢不重，疑兇即場被擒獲，算是不幸中的大幸。網絡不乏幸災樂禍的言論，甚至嘲諷是自編自導自演。類似論調並不陌生，自暴力「私了」遍地開花後，但凡某一陣營的人遇襲，另一陣營的人必定指摘為做戲，也不講證據和邏輯，從中反映的是香港社會撕裂，已到了完全不能修補的地步。

夏蟲不可以語冰。今日的香港，文明失效，暴力生根，不同政見者水火不容，根本不可能透過對話解決分歧。港台學人湊熱鬧，邀請出名「獨」及出名「藍」的藝人上節目辯論，不用問，獨派藝人聲大夾惡，各執一詞，所謂的辯論無結果亦無意義，得益的只有港台，久違地賺了一些收視和出了一次風頭而已。

這就是今日的社會現實，過去以法治、文明、理性自詡的香港一去不復返，誰大誰惡誰正確，唯暴力是尚。從今次區選可見，建制派候選人屢遭暴力對待，不是辦事處被毀，就是連生命也受到威脅，在白色恐怖瀰漫的情況下，別說區選難言公平，即使真的完成選舉，一旦結果未如人意，難保暴力事件不會大爆發。甚至乎，到了新一屆區會投入運作，要是雙方一言不合即開打，這樣的議會還怎麼運作下去？

國務院副總理韓正接見林鄭，明言止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識。顯而易見，香港之所以暴亂不止，正是行政、立法、司法都沒有盡過責任，甚至互拖後腿所致。

畫公仔畫到出腸，可見中央對港府的不滿溢於言表。問題是，港府各部門無間道氾濫成災，不是陽奉陰違，就是對着幹，甚至知法犯法自己也淪為暴徒者大不乏人。中央一味用把口催促，能起多少效果成疑，不徹徹底底對兩制動一次大手術，根治弊病，就算今次暴亂有平息之日，不多久必再爆發矣。