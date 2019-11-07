日前，國家主席習近平突然接見香港特首林鄭月娥，會面中表示對林鄭高度信任，讚揚特區管治團隊在應付反修例運動的表現。這個姿態，大抵是要粉碎英國《金融時報》的傳聞，說中央要在明年三月前換特首。

反修例運動甫一爆發，就不斷有人預言林鄭月娥會下台，事情開始至今五個月，流言就傳了五個月。本欄一向的看法是，這件事要分開兩個層次去看，第一是林鄭會否因承受不了壓力而堅持辭職；第二是中央會否以處理危機不力，要罷免其特首之位。筆者一直認為，林鄭月娥會否主動辭職，不是我所能準確判斷的，因為女性承受壓力的能力一般較男性為低，她會否撐不住，不得而知。但若說中央因為要平息動亂而要林鄭離職，我相信在事發的半年內肯定不會，否則會有馬上向反對派投降之嫌，至於將來會否下台，則是後話，根據過去經驗，特首就算離職都要找其他體面的原因。

本欄強調過多次，至今為止，特區歷史上從未出現過認錯下台的行政長官，將來林鄭月娥或許也不例外。早前，不少建制中人聽到《金融時報》的消息，忙不迭奔走相告，好些還為自己拉票，試圖覬覦特首大位，這些人都是不懂閱讀帝王心術。昔日我在此地曾打趣說，中央應該將這批自告奮勇者的名字記下來，往後永不錄用作特首候選人。為政者要懂看風色，如此不識時務，就算讓他當上香港第一把交椅，也不可能把此地管好，這樣的人不用也罷。

我三番四次地說，不能用西方政治的思維去推斷香港問題，在西方民主社會，最高長官下台，往往能解決危機，但香港式的半封閉政權則未必，行政長官隨便換人，可能會製造更多危機。無論你認同與否，這很可能都是北京領導人的思維方式，讀不懂這種心思的人，在香港搞政治很容易會碰壁。