香港眾志秘書長黃之鋒未獲區議員參選資格，內地官媒日前發表評論文章指他鼓吹「民主自決」，甘願成為境外反華勢力嘅棋子，又指佢喺反修例示威期間多次煽動、組織他人參與非法集結，直斥他想參選區議員係「神經錯亂」！

人稱「黃衞兵」嘅黃之鋒，向以激進、勇武抗爭禍港，唔係衝擊立法會，就係做「擒獸」，曾經佔領金紫荊廣場，爬上頂又圍之以黑布，總之以搞破壞來吸睛，刷存在感出風頭，美國傳媒曾吹捧呢位面無四両肉嘅黃衞兵有一副所謂「抗爭的面孔」，佢都幾受落，當正自己係「革命家」！

可惜啊！搞革命即使唔拋頭顱灑熱血，點都唔可以太貪生怕死啩？呢條友有一次學人絕食，點知畀人踢爆偷飲葡萄糖水。二○一六年去泰國「進行交流」被扣留，嚇到佢鼻哥窿冇肉，驚返唔到香港就大大鑊！美國佬捧佢有張「抗爭的面孔」，都唔知攞景定係贈興？呢條友根本就係冇膽嘅過街老鼠，喺香港就也文也武！

黃衞兵至叻搖「美」乞憐！佢都算十分勤力，飛去美國固然得到美爹垂注，「寵愛有加」，令佢顧盼自豪，卯足勁促使美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》以便制裁中港；佢仲勤力過大漢奸黎智英，又跑去德國、澳洲、台灣尋求支持。呢個嫩漢奸已繼承漢奸呢個行業，難怪官媒炮轟佢係「洋奴才」、「新生代漢奸」，如今更直斥其「神經錯亂」，語氣不可謂不重矣！

呢條嫩漢奸為咗參加區議會選舉，就話自己唔主張港獨，而「民主自決」同擁護《基本法》及支持香港特區聲明無牴觸云云；佢又厚顏話「以當選為最大目標，好讓自己能以區議員身份服務居民」。一個衰世，使人見到乜嘢叫做「裝假狗，瘀到嘔」！你信呢條新生代漢奸會服務社群？反正老朽就不信了。香港已冇嘢需要佢「服務」，佢唔搞破壞都算大幫忙喇！