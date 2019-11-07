世界愈來愈兩極，英國為脫歐亂成一鍋粥，美國為自家帳本向中國、歐洲、加拿大等大興貿易戰，國際組織退了一個又一個。與此同時，以東盟國家為基礎的十餘個國家，卻在七年拉鋸後達成「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）共識，十五個經濟體明年便會正式攜手，打造世界上最大的自貿區，而中國正是這個協定的最大推手和台柱。

十五個準備簽署協定的國家包括日本、南韓、澳洲、新西蘭等，是美國明裏暗裏大搞印太戰略的合作體，估計一心大搞單邊主義的美國總統特朗普看了名單便笑不出來。這些國家有幾個是在亞洲制衡中國的「五眼聯盟」國家，現在竟出現政治與軍事的腳踏上一隻船，經濟的腳又踏上另一隻船，兩船幾乎不可能平頭齊航，這些國家在中美間的選擇，不是左右逢源，也是唯利是圖吧。

中國領導人出席今次RCEP領導人會議時，明言這是世界上人口數量最多（輻射三十五億人）、成員結構最多元、發展潛力最大（GDP總產值超過二十五萬億美元）的自貿區，協定一旦運作，便會促成協定國家及地區經濟一體化，打擊國際保護主義。還有潛台詞就是東亞自組了貿易共贏圈，過去幾年被美國刁難過的日本、南韓以及還未決定參加RCEP的印度，可以從這個區內協定中喘口大氣了。

事實上，日前泰國傳出十五個國家於RCEP達成較成熟的共識後，世界也為之一震，這個協定將是第二波經濟高增長體的俱樂部，也是地球上最多生產基地間的貿易便利協議，協定宣告了歐洲、美洲原本對亞洲產地的供應鏈可能生變。

而且，協定內一些成員國亦可以藉着大框架解決彼此的貿易糾紛，像日本及南韓終於找到下台階，甚至中國與日本亦找到化解歷史問題的渠道；總之，美國及歐洲要墊高枕頭應付失眠日子了。