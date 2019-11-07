大英博物館的館藏再次引發爭議。英國著名人權律師兼作家羅伯遜近日發表新作，公開指摘大英博物館的受託人「已經成為全世界最大的贓物接收者」，大部分劫掠而來的戰利品甚至沒有公開展出。

羅伯遜在書中批評大英博物館允許舉辦非正式的「贓物導賞團」，讓遊客欣賞包括來自希臘雅典的額爾金大理石雕、原本位於貝寧王國王宮內的多件青銅器等。羅氏認為，歐、美當局應盡快將從中國、埃及以至其他非洲、南美國家劫掠而來的文物歸還。

在羅伯遜眼中，西方國家不僅肆意從別國搶奪文物，更致力美化這一段歷史，偽善得很。以上述額爾金大理石雕為例，它曾經是雅典衞城巴特農神殿的一部分。十九世紀初，英國駐鄂圖曼帝國大使額爾金勳爵為保護它們免遭進一步損壞，將它們拆下運走，此後這批雕像便被稱為「額爾金大理石雕」。

對於額爾金大理石雕的歸屬問題，一直存在激烈爭議。希臘總統帕夫洛普洛斯去年在接待英國查理斯王子的晚宴上，就曾公開表示希望英方能歸還被非法偷運出境的大理石雕。希臘當局自上世紀八十年代開始，便一直要求英國政府歸還石雕。一九八二年，希臘文化部長甚至曾在聯合國教科文組織全體會議上提出相關議案，儘管獲大多數與會國家代表支持，惟議案本身並無約束力，倫敦政府自然「聽之藐藐」。

最好笑的是，大英博物館年前曾舉辦面向公眾的免費講座，介紹館藏的歷史及藝術底蘊，希望公眾聚焦展品本身的價值，結果卻愈描愈黑。博物館亞洲展館負責人表示，這裏的東西不是全部都由歐洲人搶掠而來。此言一出，劣評如潮，有網民諷刺：「下次他們大可以說，大英帝國侵略時沒有殺掉『所有』人」、「不是『全部』靠搶，不過大部分是」，有中國網民更揶揄：「大英博物館乾脆改名為圓明園分部好了」。羅伯遜亦認為名不正則言不順，大英博物館應舉辦名為「帝國戰利品」的展覽。

事實上，大英博物館要求人們「聚焦展品本身的價值」，本身就是典型的強盜邏輯。有人就形容得好，一個賊人偷東西後不是藏着掖着，掂量如何將贓物神不知鬼不覺地脫手，而是「光明正大」地炫耀賊贓如何價值連城。正如偷書者被稱為「雅賊」，西方老牌大國掠奪落後國家的文物，目標亦十分「高尚」。根據所謂的「文物保護論」，英國等「文明國家」從戰亂頻仍之地「搶救」文物，善加保護，令人類文明的瑰寶得以避過湮滅的命運。如此看來，被搶奪的國家乃至全人類都要「感謝」他們，如今竟轉過頭來要求完璧歸趙，「不知感恩」，何其可惡。

西方國家所謂的「文物保護論」，說穿了其實就是「白人負擔論」的另一種委婉說法。退一萬步，即使當初西方國家「搶救」文物的動機「高尚」，三十年河東，三十年河西，現在是西方不亮東方亮，英國自己國勢日益衰弱，反觀中國等國家國力蒸蒸日上，絕對有能力保護好自己的文物，也是時候物歸原主了吧。