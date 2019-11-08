世界視線：提前大選揭戰幕　英揆欲脫金龜殼

英國國會本周三正式解散，為下月提前舉行的大選揭開競選戰幕。想當初保守黨少壯派的約翰遜風風光光入主唐寧街，試圖繞過國會，將硬脫歐「生米煮成熟飯」。不料事與願違，在反對黨狙擊及執政黨議員揭竿而起之下，他最終落得困守危城「食政治濕米」。反對黨兵臨城下，唐寧街眾叛親離，他進退不得，索性要求提前大選。

如果約翰遜贏了，自可挾民意以令諸侯，繼續走硬脫歐的不歸路；但若他輸了，也可趁勢金龜脫殼，逃離唐寧街這口熱鑊。換言之，當初一心硬脫歐，就想民選的國會收聲；現在大勢已去，又轉過來想搭民意的順風車送自己離開風暴眼。最大在野黨工黨對約翰遜的算盤何嘗不是看在眼裏？既然這場亂局的因是約翰遜種下，工黨最初亦樂得堅決反對提前大選，好讓首相先飽嘗自己結出的苦果。眼看政治遊戲已玩得盡興，這才轉軚支持，讓約翰遜如願以償。

工黨支持盡快大選的潛台詞亦躍然紙上：只要選民把約翰遜趕出唐寧街，接任的工黨黨魁郝爾彬就可透過第二次公投讓英國留在歐盟，徹底化解脫歐危機。郝氏在國會解散之日矢言，他不會對脫歐問題袖手旁觀，並承諾會成為一個對人民敞開大門的首相。

不過，對於郝氏的政治謀略，工黨黨內亦不無憂慮。他們認為，工黨在野之時尚可談笑用兵，對約翰遜的玩火自焚作壁上觀；一旦由在野變成執政，明暗角色對調，約翰遜之流退到幕後，說不定又搞出甚麼新花樣狙擊工黨。如果保守黨奸計得逞，工黨執政後非但無法成功推出二次公投，反而要為英國硬脫歐的種種惡果買單。如此一來，工黨恐來不及慶祝大選勝利，就會一頭闖入自己的脫歐噩夢。

話說回來，再大的災難恐怕也及不上硬脫歐成真。到那一天，英國不僅在政治、經濟上遭到歐盟孤立，要面對日漸縮小的活動空間，還會面對北愛、蘇格蘭、威爾斯更強烈的獨立訴求，從而演變成西敏寺所有政黨政客的噩夢。到那時，唐寧街的新主人即便是敞開大門，亦恐難金龜脫殼了。