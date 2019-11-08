功夫茶：公屋爆渠污水流　房署靠害住戶愁

小市民求嘅無非安居樂業，不過喺一個衰世，住劏房等上樓嘅望到頸都長，而有幸上到樓嘅，想安居原來都唔係咁易；至於樂業就更使人唏噓，家陣百業蕭條，有工返都未必準時返到工，放工又分分鐘遇堵路，家陣想做個快樂識笑嘅香港人，真係非常唔容易！

唉，功夫茶忽然感慨人生，皆因睇到小市民活在香港樣樣難。嗱，好彩嘅等了又等，等到花兒也謝了，頭髮也白了，先至好似中咗六合彩咁分派到一間公屋，以為從此安居樂業啦，即使唔係「雅舍」，日看紅盤乍湧，夜觀山頭吐月，點都有間陳設簡樸、灑掃乾淨，屬於自己同埋一家人嘅小天地吖！

卻原來，以為有間公屋一天光晒，誰知竟然係噩夢嘅開始！嗱，過去三年，房委會接獲租客索償個案約有一千九百宗，而當中三分之一同水管或渠管爆裂、滲漏或者阻塞有關，但三年來只有約百分之四點七嘅個案獲得賠償。其實能否獲賠都係其次，爆水管、爆屎渠先至最攞命啊！

喂，阿哥，依家已經唔係「腳向牆頭八字開」嘅年代，市民經過○三年沙士一役，都知道「洗手、洗手、洗手」嘅重要，保持家居清潔意識大大提高。可惜啊，好多公屋屋邨，因為太殘太舊年久失修，好似南昌邨咁，一個月四爆糞渠，問你點頂？房屋署官僚向來做嘢推得就推，將公共設施維修責任好似個波搓來推去，總之藉口多多，頭岳岳、四圍踱，唔臭到佢就關人隱事喇！

講開公屋住戶飽受爆屎渠困擾真係一殼眼淚！呢，有公屋住戶入伙兩年，家中糞渠突然爆裂，糞水一屋都係，不但全屋家具報廢，最慘係臭氣熏天，精神飽受困擾。另一公屋租戶較「好彩」，深夜只爆廁所鹹水渠，啲鹹水浸壞全屋家具、地磚及牆身，發出異味，搞到佢每日都要用熱水清洗地板，認真攞膽！

有議員話喎，過去半年已收到四宗因公屋渠管爆裂滲漏引致損失嘅投訴，有啲索償長達年半，經公證行調查後分文不賠。嗱，全港有成八十萬公屋租戶，租戶爆屎渠、爆水管、廁所淤塞倒灌屎尿水，好多時就係因為官僚平時懶懶閒，喉管老化又唔理，淨係識盲目跟從公證行意見拒絕賠償，簡直豈有此理。

作為大業主嘅房屋署，究竟知唔知乜嘢叫民生冇小事吖？有道是「安民之道在於察其疾苦」，你班廢官再不正視公屋老化問題，再任屎渠亂爆，屆時罰你哋入住體驗一個月，考驗吓你哋嘅含忍能力，功夫茶相信效果一定好過落區做對話騷！