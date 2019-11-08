神州觀察：套路貸肆虐為患　掃黑惡打財斷血

黑惡勢力是社會毒瘤，而毒瘤的養成既離不開官場保護傘、關係網，亦需具備一定的經濟基礎維持運作。「套路貸」被指是黑惡團夥非法斂財的新手段，且極具欺騙性，近年上當受騙的民眾愈來愈多，當局於「打傘破網」的同時，還需進一步加強「打財斷血」力度，徹底斬斷黑惡勢力的經濟來源。

安徽合肥瑤海區人民法院日前公開審理一宗以「九十後」黑老大楊春燕為首的黑惡組織犯罪案件，揭發該團夥成立金融訊息服務公司，假借民間借貸之名，以套路貸方式誘使或暴力威脅被害人簽訂雙倍借條、空白房屋租賃合約等，製造虛假給付資金的銀行流水帳，虛增被害人債務；數年間合共詐騙逾二百萬元，敲詐勒索近百萬元，三名主犯除遭重判收監，個人財產亦被全部充公。

套路貸近年在內地十分猖獗，受害民眾涵蓋社會各個層面，詐騙模式亦更為隱蔽，不少民間放貸公司都是經合法渠道註冊成立，之後便開始掛羊頭賣狗肉，充滿「套路」，所以迷惑性很大。而在還貸利率方面，套路貸又比「校園貸」等一般的高利貸更高，傷害更大。當局將該手法稱作「軟暴力」，認為與黑社會動輒舞刀弄槍、拳腳相向的「硬暴力」不同，其實也不盡然，近年因被套路貸逼得傾家蕩產乃至走投無路、上吊自殺的悲劇並不鮮見。

內地高校曾有女大學生被套路貸坑害，三千元貸款於兩個月後變成了十萬元，亦有人借款五千元而被迫寫下三十萬元欠條，浙江杭州更有借款三萬最終變成八百萬元的離奇事件。而套路貸團夥所涉犯罪金額亦屢屢高得驚人，像廣州市近期搗破的一個套路貸詐騙集團，涉案金額便達數億元；公安部早前在河南鄭州召開的有關會議上公布，自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，當局偵辦的套路貸團夥案件已近兩千宗，查扣涉案資產高達一百六十多億元，造成的社會危害可想而知。

事實上，不論是「軟暴力」還是「硬暴力」，套路貸之所以能夠屢屢得逞，都與背後的保護傘撐腰站台有着莫大干係。非法放貸之後再以暴力催債，這絕非一般人想做便能做到，而民眾一再被迫就範，皆是緣於當局對黑惡勢力的包庇縱容，既無力反抗，更是欲告無門。安徽此宗案件背後的保護傘是誰，當局仍需交代。

無法迴避的現實就是，類似非法放貸行為近年已成為涉黑惡犯罪中發案量最多的一種，一來是黑惡勢力「以商養黑」發展壯大自身的需要，二來是為實現「由黑染紅、以紅護黑」的更高級「套路」，而這一切都離不開錢。故而當局屢次強調要加強「打財斷血」打擊力度，原因就在這裏。