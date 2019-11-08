正論：鮮血染區選　香港淪危城

九七回歸，時任國家主席江澤民親筆題字「香港明天更好」送給特區政府，寄予國家對香港最良好的願望；回歸廿二年後的今日，明天更好沒有出現，反而是明天更亂、明天更險、明天更苦、明天更暴力。在暴亂愈演愈烈的背景下，新一屆區議會選舉即將舉行，一名言論惹火的建制派候選人在街頭拉票時遇刺，敲響了暴力危城的喪鐘。

參選屯門樂翠選區的何君堯日前朝早在區內拉票時，一名假扮支持者的男子藉詞獻花合照，突然掏出十吋長利刀往何的左胸心臟位置用力猛刺，擺明急欲置何於死地，幸好他反應快及時閃避，並有身旁助手和保鏢合力制服疑兇，否則後果不堪設想。事後證實何的左胸位置有一個約一厘米深的刀傷，沒有傷及心臟，算是不幸中的大幸。與其同一選區的候選人還包括民主黨的盧俊宇及報稱無黨派的蔣靖雯。

顯而易見，疑兇早有預謀，絕非一時衝動犯案，被捕後還高唱《正氣歌》，說是意圖謀殺也不誇張。全體建制派議員即時作出嚴厲譴責，質疑港府如何確保選舉公平公正；港府則繼續避重就輕，除了蒼白無力地譴責襲擊行為，強調絕不容忍暴力外，對於選舉安全問題隻字不提。正如內地官媒指出，今次事件讓人看到暴力如何逐步吞噬香港，嚴重損害選舉環境的安全與公正；又批評質疑何君堯做騷的反對派政客沒有良知，不遺餘力造謠，為暴徒開脫，既是縱暴者也是施暴者，不可謂不公允。

問題是，類似的口誅筆伐在這五個月來屢見不鮮，有作用嗎？譴責復譴責，批評復批評，暴力不但沒有收斂，反而變本加厲，單是針對區議會選舉的暴力事件已不知凡幾，由起初的破壞參選人辦事處，指罵參選人及其義工，到有義工報稱被人用車撞，再到今次何君堯街頭遇襲險死，證明暴徒喪心病狂，為了奪權，已到了無所不用其極的地步。

可以看見，香港一直以法治之區、文明理性自詡，人們即使政見不同，也可透過選舉、辯論和協商解決。很可惜，這套行之有效的機制現已徹底失效，在政客鼓吹「違法達義」、「暴力或能解決問題」、「一定程度的暴力可以容忍」等歪風之下，潘朵拉的盒子被打開，所有惡魔被釋放出來，香港已非以前的香港。

今日，人們唯暴力是尚，誰大誰惡誰正確，透過暴力手段和白色恐怖滅聲，政見不同就要捱打甚至遭直取性命，言論自由、人身安全蕩然無存。反修例風暴爆發至今，被暴徒「私了」的市民不計其數，中資和支持警方的商舖一次又一次被毀，甚至連反對派政客也成為暴力受害者，早前才有人被咬甩耳仔，無法無天。

事實擺在眼前，本港暴力事件無日無之，氾濫成災，警方已無力維持治安，遑論保護市民安全。君不見，警方自身難保，不是被投擲汽油彈就是被潑灑腐蝕液，甚至被人用刀𠝹頸，更有休班警員捱斬；港鐵和某些商戶屢遭暴徒毒手，警方束手無策，每次都是大肆破壞後才賊過興兵。甚至乎，連沒有捲入政治漩渦的商舖，也因為暴亂頻生而被迫關門落閘，加上南亞兵團、大毒梟乘機作亂，罪惡暴增，香港淪為危城，人人自危，寧不悲乎！

沒有人是孤島，不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。造成現時這個局面，港府無能、警方無力、政客無良、市民無知固然是主因，但說到底是「警察拉人、司法放人」惹的禍。暴亂爆發至今，逾三千暴徒被捕，但落案檢控只佔寥寥六分之一。直到昨日才有第一個涉及反修例暴亂的被告，被判藏有攻擊性武器等罪名成立；反觀一再獲放寬保釋條件的被捕人士卻接二連三出現，結果有保釋者再參與暴亂被捕，亂象叢生。

禁而不止，則刑罰侮。司法包庇反中亂港者已非今日的事，長毛又好，乳鴿又好，不管干犯的罪行有多嚴重，到最後莫不被輕輕放過；壹傳媒黎智英遭中央政法委斥為「叛國禍港四人幫之首」，又是黑金金主、佔中和反修例的總指揮，律政司偏偏拒絕繩之以法，連證據確鑿的恐嚇東方報業集團記者案也拖到石沉大海。既然打着爭取民主旗號就能為所欲為，壞事做盡也能獲輕縱甚至逍遙法外，如果說有人受到「啟發」，自恃不會遭司法重判而肆無忌憚暴力襲擊不同政見人士，雖不中亦不遠。

國家領導人嚴正指出，止暴制亂是行政、立法、司法的共同責任和最大共識，顯然已對三權互相扯皮、互拖後腿導致暴力失控忍無可忍，但知之非艱，行之惟艱，在「一國兩制」的桎梏下，反對派和外部勢力挾兩制以令一國，中央不敢管，港府不想管，終致司法獨立變成司法獨大，淪為反中亂港者的保護傘。可以毫不誇張地說，香港回歸以來的一切亂象，皆源於司法刀把子掌握在外人手裏，中央一日不端正主人家的態度，一日不下定決心為兩制改頭換面，奪回司法主導權，香港亂象必然沒完沒了。

危城不入，亂邦不居。最近移民潮再次湧現，連過去鮮有人問津的馬來西亞都成為熱門移民之地，顯見香港不宜久留，港人慌不擇路。當精英階層都對兩制失去信心，寧願移民他去，香港還有甚麼前途可言？何君堯遇刺已敲響特區的喪鐘，港府再不奮起止暴制亂，中央繼續袖手旁觀，等待香港的只有死路一條，萬劫不復。