反修例暴亂燃燒了近五個月，誰也估不到，因為大家估不到朝廷可以「理解、支持」林鄭月娥綏靖求和的「縱暴容亂」路線這麼久。按照習近平最近對林鄭工作的充分肯定、高度評價，再過五個月，止暴制亂恐怕也未能成事。除非習近平說了另外一些話，或通過國務院副總理韓正說了一些話，下命令要求林鄭「加強執法力度」，限期平亂，否則暴亂燃燒到明年立法會選舉亦非稀奇。

這場暴亂到現在，對香港傷害極大，對反中亂港集團和暴亂分子傷害甚小，得益則極大；對林鄭月娥也是傷害甚小，得益極大，她只要綏靖投降，就可以令反對派「免轟其下台」，讓朝廷對她「充分信任」。這麼輕而易舉、兩頭通吃得到好處，大概也是林鄭做夢都想不到的。試問在這種情況下，她有甚麼動力要聽朝廷的話，「盡快」止暴制亂呢？

事實上，從林鄭綏靖求和的做法，可以「反推」出她對這場暴亂所要達到的目的之看法是充滿了認同和期待的。世上沒有無緣無故的恨，沒有無緣無故的愛，當然也沒有無緣無故的綏靖縱容，這緣故其實已從林鄭的「仕途背景」和上台後與反對派「大和解」中給出了。對此，反對派心知肚明，英、美等外國勢力也早有底氣，大概只有北京「迷迷糊糊」；今上欽點之後，再發現甚麼問題，也不好怎麼樣了。

林鄭月娥不傻，她現在真的很享受暴亂中當特首的特別滋味，而要長期享受就要讓「止暴制亂」不湯不水的拖下去，就要「用香港方法解決香港問題」，這也是忽悠朝廷的最好方法。今次四中全會端出來的「健全中央行使全面管治權的制度」她是看到的，她也知道，惟有平暴之後，這套東西才能落實，而她搞的跪低投降、縱暴容亂、配合反對派、姑息「港獨」等等就再也混不下去，原形畢露。

因此，從長遠考慮，林鄭大有理由希望時下之反對派和暴徒們「暫且收手」，保存實力，讓她「好做」，用「香港方法」繼續迷惑朝廷，阻撓中央全面管治權落實也。