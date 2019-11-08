傳媒機構有政治立場並不奇怪，選擇性報道也是司空見慣的事，但像香港這樣充斥毒傳媒、黑記者和假新聞，世上罕見。早前一個自稱CNN記者後又改稱自由身的女人大鬧警方記者會，已夠離奇，而六名分別來自本地傳媒的記者有樣學樣，在警方記者會上做騷抗議，導致記者會被迫取消，當中竟然包括香港電台記者，更是令人瞠目結舌。港台作為政府部門，卻充當反中亂港毒喉舌，而且衝在最前面，世界上還有比這更荒謬的事嗎？

記者被稱為無冕皇帝，發揮第四權作用，本是一項神聖的工作，但在香港，似乎任何人都可以自稱記者，以致泥沙俱下，魚目混珠。那位大鬧警方記者會的所謂女記者，只是持有記協所發的會員記者證而已，到底是不是記者，鬼才知道。記協的代表性本來就很令人質疑，將記協會員證當記者證更是荒唐可笑，這正是典型的拿着雞毛當令箭。記協不過是洋人及漢奸黎豢養的走狗，何德何能代表傳媒業界？又有何資格代表業界派發記者證？

正是因為有人濫竽充數，香港才會充斥毒傳媒和假新聞。在他們精心裁剪之下，往往只能見到警方「濫用武力」，而見不到暴徒打砸破壞。更匪夷所思的是，有些人掛着記者證，實際上是暴徒，他們站在前方阻擋警察執法，掩護同類逃跑，而當他們在暴亂中受傷，又反過來譴責警方濫傷無辜。早前有消息指港府有意實行記者登記制，所有官方採訪都由當局統一派發記者證。港府予以否認，其實這既可以防止記協扮代表，又可以杜絕假記者，為何要否認？退一步說，即使港府不敢為新聞界撥亂反正，起碼也應該整頓港台吧？如果連自己養的狗也馴服不了，又談何止暴制亂？

自由，自由，多少罪惡假汝之名而行。人人喜歡新聞自由和言論自由，但當新聞自由被用來製造假新聞，言論自由被用來編造謠言，這不是自由，而是罪惡。