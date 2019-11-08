某集團旗下商店成為示威者針對的目標，關鍵是其中一位年長家族成員，嚴厲斥責暴徒而成為眼中釘。最近她又發言指香港已失去整整兩代人，雖然沒有詳細解釋，但大家都意會是指十來歲至二十出頭的年輕人。他們有的是中學生，亦有的是在大學就讀，正正是示威運動的主要年齡層。根據官方數字，被捕的示威者有超過三成屬未成年。

香港的教育究竟出了甚麼問題呢？有人歸咎於國民教育遇上阻力便擱置，年輕一代缺乏愛國意識；亦有前特首指是因為通識教育教壞小朋友，加上校內「黃師」推波助瀾，言人人殊，即使是教育專家，也未可以給出確定的答案。但可以肯定的是，現今大學生普遍反政府仇中的心態，程度是史無前例。昨日是中文大學畢業典禮，學校早前被官媒點名批評為「暴大」，但學生並不感到羞恥，反而沾沾自喜，更有人製作印有「暴大」字句的T恤。他們把校園政治化，四處張貼標語及塗鴉。昨日更有多人穿戴黑衣黑口罩，完全不是來迎接畢業典禮，而是借題發揮，表達自己的政治訴求。

一生人難得一次大學畢業，除了是顯示個人的努力之外，家長及社會的栽培亦不能忽視。做人要飲水思源及懂得感恩，納稅人每年對每名大學生津貼數以十萬元計。父母對你們從小至大的關愛，付出的心血更加沒法估計。由牙牙學語到長大了變得牙尖嘴利、駁嘴駁舌，現在大學生所作所為令到親者痛、仇者快。他們如被洗腦，寧願相信政棍，勾結外國人對付自己國家，也不肯把師長、家長半句話聽進耳。

今年中大畢業典禮因學生抗議行動而草草終結，除了他們以為攬炒成功，大部分旁觀者都覺可惜。他們不尊重自己學校，反而要求校方尊重學生，這是哪門子的道理？如何把壞了腦的年輕示威者帶回正途，確是令人頭痛的問題。