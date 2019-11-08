不少市民都期待十一月二十四日的區議會選舉，會有助平息反修例暴亂。

首先，已經有不少黑衣蒙面派人士脫下面罩，重新整理儀容，穿襯衫打領帶，改變一貫勇武形象，站出來時溫文有禮，爭取中間派市民的選票。如果繼續暴力行動擾民，如砸爛港鐵站、到處放火，肯定會嚇怕大多數選民，到選舉時不投他們一票。

選舉的本質是大家和平競爭進入一個相對和平文明的議會平台，利用會議而不是拳頭去說服對方，為自己的選民爭取更多公共資源。你可以說區議會權力有限，能夠動用的資源不多，議員言論行為很少受到傳媒青睞，但這裏仍然是為有志從政者提供初階練習場所，讓新人通過區議會選舉，有機會進場熱身，鍛煉一番，熟習政治技巧後再上一層樓，進軍立法會。所以區議會選舉被不少政團當作練兵場地，競選依然熱鬧。

不過，認為區議會選舉有助暴亂平息，看來只是某些人的主觀願望，客觀上不易達到。黑衣蒙面派在這幾個月已習慣了誰人多誰有理，只要己方足夠人多，便可以進行破壞活動，毆打不同政見人士，為所欲為，警方也無力制止。他們初嘗暴力甜頭，又怎可能一下子洗心革面，改用非暴力手段？所以，本屆區議會選舉的街站時常會被人搗亂，在街上張貼的競選海報和橫額被人破壞撕去，助選者之間的衝突也時見傳媒報道。另一發生多起而且不斷重複的現象，是現任區議員的辦事處被蒙面人打砸放火搗毀，警方無力保護，任由蒙面人三番四次施暴。

這種攻擊候選人的行為有可能變本加厲，而且愈來愈暴力。網上便剛播出視頻，有現任區議員擺街站，竟然被假扮「粉絲」的刀客以送花作藉口，埋身接近，然後拔刀行刺受傷。可見政府根本就沒有能力保護現任區議員及候選人，只能眼睜睜看着暴徒猖獗，不慣依仗暴力者只好退避三舍。

我不是說過去的區選都一片祥和，破壞撕去海報和橫額的情況也間中出現，不同派別的助選者之間的衝突亦曾發生，但總的來說為數不多，而且都屬雞毛蒜皮式小爭執，並未嚴重影響選舉結果，攻擊搗毀現任區議員辦事處似乎今年才出現。至於候選人擺街站時被行刺受傷則是香港有選舉以來的首例，相信可能嚇怕部分候選人。

這個暴力充斥的選舉環境怎可能公平公正？最可能結果是講政綱愛和平的候選人被嚇怕，全面退縮，不敢宣傳，不敢公開活動去爭取選票。結果受到暴徒擁護、假扮和平的候選人曝光率高，不受干擾，繼續開展宣傳活動並大獲全勝。